První čtvrtfinále play-off se jim výsledkově nepovedlo, výhru 4:1 slavily favorizované Letňany. Děčínští hokejisté, kteří zase nebyli kompletní, ale výkonem nezklamali. Celá série se přesouvá na sever Čech.

Děčínský trenér Tomáš Mareš. | Foto: Deník/Jaroslav Zeman

Utkání se zlomilo v první třetině, kdy nabuzení domácí vedli v 19. minutě 3:0. „ „V kabině bylo cítit natěšení, žádná nervozita. Víme, že jsme lepší mužstvo, jen musíme dodržovat, co máme. Chtěli jsme být hlavně trpěliví. Ale nakonec jsme vedli 3:0 a měli pod kontrolou celý zápas,“ vracel se k povedené úvodní dvacetiminutovce útočník Letňan Dominik Arnošt, jehož přesilovková rána na 2:0 se nakonec ukázala být jako vítězná.

„Zápas rozhodla jednoznačně první třetina, kdy mě přišlo, že jsme do zápasu vstoupili se zbytečným respektem. První dva góly jsme dostali z předbrankového prostoru, kdy jsme byli nedůrazní. Další dvě branky padly po neomluvitelných individuálních chybách. Je pravda, že více než polovina našeho mužstva hrála poprvé v kariéře takový zápas play-off, navíc nám chyběl David Tůma a tím se nám úplně rozpadl první útok a první lajna na přesilovou hru. Jestli někdo tvrdí, že každý hráč je nahraditelný, tak nemá pravdu. Tedy ne v této lize, možná tak na reprezentační úrovni,“ pravil Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

V prostřední části se hosté zlepšili, snížili a měli další šance. „Hráli jsme hokej, který nás zdobil v nadstavbě a hlavně v předkole proti Kobře. Letňany najednou nevěděly, co na nás mají hrát. Za stavu 3:1 jsme nastřelili horní tyčku, je škoda, že jsme ještě nesnížili. V poslední třetině si domácí už výsledek pohlídali,“ konstatoval.

V pondělí od 18 hodin se hraje druhý zápas v Děčíně. Dá se očekávat, že Medvědy požene početná divácká návštěva. „Hrajeme doma, požene nás velké množství fanoušků. Bohužel nás dále trápí velká absence hráčů. Musíme do toho dobře vstoupit a bojovat ještě více, než v Praze,“ zdůraznil kouč Děčína.

„Musíme si dát pozor na naši disciplínu. Nesmíme být tolik vylučovaní a pouštět je do přesilovek,“ nastínil vítězný recept do zbytku série Dominik Arnošt. „Hlavně ale musíme jít do dalších zápasů jako do toho prvního,“ dodal.

HC Letci Letňany - HC Děčín 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 6. Kastner (Hozák, Havelka), 16. Arnošt (Hozák, Kastner), 19. Kropáček, 43. Vacín (Kellerstein, L. Kučera) – 28. T. Nezbeda. Rozhodčí: Veinfurter, Bernat - Juránek, Štěpánek. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 216. Střely na branku: 33:21.

HC Děčín: Lavinger – Brož, Kaltenböck, Charvát, Loukota (A), D. Kučera, Mikulec – Faigl, T. Nezbeda, Gottfried – J. Tůma, L. Nezbeda, Trávníček (C) – Macek, Nowák, Černý