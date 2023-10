Třetí výhru v řadě a čtvrtou z posledních pěti zápasů ve středu večer zapsali děčínští hokejisté. Medvědi doma proti silnému Vrchlabí předvedli kvalitní výkon a hosty porazili 4:1.

Děčínští hokejisté doma porazili Vrchlabí 4:1. | Foto: Akim Nguyen

Děčínští rozhodli utkání ve druhé třetině, kdy na branku vrchlabského Moníka z 13. minuty odpověděli v rychlém sledu Sýkora s Mackem. Ve 34. minutě pak zvýšil na 3:1 David Tůma, pátou výhru v sezoně pak v 58. minutě pojistil střelou do prázdné klece Nezbeda.

„S výkonem jsem určitě spokojený. Věděli jsme, že Vrchlabí je silný a vyspělý mančaft, je na tom opravdu velmi dobře. Nám se povedlo to, co jsme si řekli. Sice jsme první třetinu prohráli, ale hráče jsme nabádali k trpělivosti. Kluci se drželi našeho plánu a odměnou jim byly tři body. Pochvala za to, že jsme opět neinkasovali v oslabení, podržel náš v brance Láva, pochvalu ale zaslouží všichni. Byl to urputný hokej, myslím si, že jsme o kousek byli lepší,“ zhodnotil utkání David Švagrovský, trenér HC Děčín, který je aktuálně na šestém místě druholigové tabulky.

Severočeši v poslední době dostávají málo branek, pokud bychom nepočítali šest branek v Příbrami, tak při čtyřech posledních výhrách dostal Děčín pouhých šest gólů. „Na defenzivě se snažíme neustále pracovat. Víme, že každý tým ve druhé lize má směrem dopředu sílu. Hodně se to odvíjí od výkonu našich brankářů. Oba chytají dobře a dávají nám šance. Chceme být v obraně kompaktnější, je to o práci, co s klukama děláme. Pokud tomu budou věřit a plnit to, přináší to své ovoce,“ zdůraznil.

Bývalý cyklista Ján Svorada: Tour de France v Česku? Smysl dává jen Praha

Švagrovský přišel do Děčína před sezonou, jehož kádr se změnil a omladil. „Já si myslím, že si to sedá. Bavíme se o tom každý den, řešíme to u videí. Kluci poslední zápasy prostě plní pokyny, které si řekneme. Hlavně to dodržují po celý zápas. Pokud budeme minimalizovat naše výpadky, tak jsme schopni hrát s kýmkoliv. Jsem také rád, že se nám rozjíždí druhá a třetí pětka. Góly a body nemůže mít na hrbu první lajna,“ dodal.

HC Děčín - HC Stadion Vrchlabí 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. O. Sýkora (Smola, Zedek), 25. Macek (D. Černý, Smola), 34. D. Tůma (Nezbeda, Bartoň), 58. Nezbeda (Vl. Brož) – 13. Moník (T. Bláha, Chrtek). Rozhodčí: Červenka – Gabriel, Stacho. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 305. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1.

HC Děčín: Lavinger (M. Petrásek) – Vl. Brož (A), Bartoň, Loukota, Zedek, A. Starý, Kaltenböck – D. Tůma (A), Nezbeda, Faigl (C) – O. Sýkora, Jursa, Parshakov – Smola, D. Černý, Macek – Chovanec