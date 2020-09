Hokejisté Děčína odčinili těžkou porážku v Hronově a na vlastním ledě porazili Bílinu 6:3. Do tabulky tak zapsali první tři body.

Děčínští hokejisté doma porazili Bílinu 6:3. | Foto: HC Děčín/Miroslav Zdražil

Medvědi sice prohráli první třetinu, pak ale pěti góly otočili na 5:1. Soupeř sice bleskově snížil na rozdíl dvou branek, tři body ale zůstaly v Děčíně. „Samozřejmě jsme chtěli odčinit porážku z Hronova. To se podařilo a já jsem za to moc rád. Kluci za tím šli, podle mě jsme byli lepšía zaslouženě vyhráli. Samozřejmě tam byly nějaké chyby. Trochu mě mrzely ty dvě branky Bíliny v poslední třetině. To si musíme pohlídat,“ řekl trenér Michal Oliverius.