„Moc dobře se to nehodnotí, byl to důležitý zápas. Ještě je před námi několik utkání, ale tohle je komplikace,“ hlesl Michal Oliverius, asistent děčínského trenéra Mareše.

Děčínští opět prohrávali, ve 22. minutě ztráceli dva góly. Do konce druhé třetiny ale dokázali po brankách Macka a Černého vyrovnat. „Byl to opatrný, vyrovnaný zápas. Oba týmy věděly, o co se hraje. My jsme se ve druhé třetině zvedli, škoda, že jsme nepřidali ještě třetí gól,“ litoval děčínský asistent.

FOTO, VIDEO: Chomutovští Piráti dobyli Ústí! Rozhodl Viktor Hübl

„Pak bylo jasné, že kdo dá gól, bude ve výhodě. Bohužel nám Benátky zase odskočily na dvě branky. Bylo to složité, s klukama to otřáslo, věděli, že honíme body v tabulce. Pak jsme ještě snížili, ale pátý gól rozhodl. Benátky mají zkušeného hráče, kteří dokáží nabídnuté šance využít,“ pokračoval Oliverius.

Děčín tak aktuálně na desáté Benátky ztrácí šest bodů, má navíc horší vzájemné zápasy. „Tahle porážka se nám vůbec nehodí. Ale jak jsem řekl, máme ještě hodně zápasů. Budeme se rvát do poslední chvíle. Je ale jasné, že další zaváhání si nemůžeme dovolit. V sobotu nás čeká těžké utkání v Písku, jdeme do toho s tím, že chceme vyhrát,“ dodal.

Na děčínské Medvědy čeká ještě osm zápasů, ve hře je 24 bodů. Děčín ale hraje hned pětkrát na ledě soupeřů.

HC Děčín – HC Benátky nad Jizerou 3:5 (0:1, 2:1, 1:3)

Branky a asistence: 26. Macek (J. Tůma, L. Nezbeda), 29. Černý (T. Nezbeda, Brož), 50. L. Nezbeda (J. Tůma) – 20. Havlas (Mrkvička, Hejňák), 22. Král (L. Tondr, Jankovský), 43. Šafránek (Jankovský, M. Tondr), 44. Klodner (Havlas, Mrkvička), 55. Hejňák (Antoš, Šíma)

Sestava Děčína: Skokan (Lavinger) – Brož, Jan Kaltenböck, Kučera, Charvát, Gottfried, Mikulec – D. Tůma (A), T. Nezbeda, Černý – Cikhart, Volráb (A), Trávníček (C) – J. Tůma, L. Nezbeda, Macek – Nowák.

Zápasový program: Písek (V), Hronov (V), Cheb (V), Jablonec (D), Řisuty (V), Benátky (V), Písek (D), Klatovy (V).