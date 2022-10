Děčínští hokejisté šli po brance Lukáše Nezbedy do vedení, hosté ale díky duo Tondr – Bříška skóre otočili. Pak už ale dávali góly jenom domácí. Ještě ve druhé třetině vyrovnal Tomáš Nezbeda. V poslední periodě Medvědi vývoj utkání překlopili na svou stranu. Vítěznou trefu obstaral Faigl, na konečných 4:2 upravil Tůma, který zapsal tři kanadské body.

„Tenhle zápas musím hodnotit kladně, vyhráli jsme se soupeřem kolem nás a to se počítá. Byl to vyrovnaný zápas, který jsme vyhráli bojovností. Polovina zápasu nebyla z naší strany ideální, ale od druhé poloviny zápasu jsme se zlepšili a jak říkám, ubojovali jsme to. Myslím si, že rozhodlo, že jsme rychle srovnali na 2:2. Musím pochválit i fanoušky, kteří nás celý zápas povzbuzovali a odměnou jim je naše výhra. Musíme na ten výkon, ale navázat v dalších zápasech,“ hodnotil utkání Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.

Jeho svěřenci zamíří v sobotu do Chebu, kde je od 18 hodin čeká tamní Stadion.

HC Děčín – HC Benátky nad Jizerou 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 10. L. Nezbeda (Zajan, Pšenička), 31. T. Nezbeda (Tůma, Faigl), 47. Faigl (Tůma, Brož), 54. Tůma (T. Nezbeda, Faigl) – 17. L. Tondr (Bříška), 29. Bříška (Zumr, L. Tondr).

Rozhodčí: Domský – Kurtin, Beneš. Diváci: 342. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1.

HC Děčín: Lavinger – Kučera, Kaltenböck, Loukota, Černohorský, Charvát, Brož, Klement – Trávníček, Zajan, Volráb, T. Nezbeda, Faigl, Tůma, Pšenička, Kuchynka, L. Nezbeda, Macek.