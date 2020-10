Odlišnou tvář zatím ukazují děčínští hokejisté při zápasech doma a venku. Zatímco mimo svůj stadion inkasovali dva těžké debakly, doma zůstávají stoprocentní. O víkendu Medvědi porazili Novou Pakou 5:1.

Hokejisté Děčína (modré dresy) doma porazili Novou Paku. | Foto: HC Děčín/Miroslav Zdražil

„Je to vlastně zase ta samá písnička. Po debaklu ve Dvoře Králové jsme to chtěli doma odčinit, napravit a vyhrát. To se nám naštěstí povedlo,“ ulevil si kouč Michal Oliverius. Severočeši o osudu zápasu rozhodli ve druhé třetině, kterou vyhráli 3:0. „Ale prvních deset minut byl z naší strany špatných. Od půlky první třetiny se výkon zvedl. Byl lepší, bojovnější, týmovější. Kluci do toho chodili, za výhru jsme moc rádi,“ zdůraznil.