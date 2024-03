Ještě není konec, děčínští hokejisté jsou stále ve hře. Ve třetím utkání dokázali zvítězit na ledě Letňan 4:3 a snížili stav série na 1:2. Čtvrté utkání se hraje v pondělí 18. března v Děčíně.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: Akim Nguyen

Utkání bylo plné zvratů. Děčínští vedli na začátku druhé třetiny 2:0, jenže v 36. minutě už prohrávali 2:3. Severočeši pak udeřili v závěru celého zápasu. V 54. minutě vyrovnal na 3:3 Nezbeda, vítěznou trefu obstaral v 58. minutě David Tůma, který zkompletoval hattrick.

„Pro nás to byl strašně těžký zápas v podstatně ve všech směrech. Jeli jsme do Letňan, kde se nám dlouhodobě nedařilo, navíc proti mečbolu, takže opravdu těžká situace. Měli jsme výborný nástup do utkání podpořený krásným gólem a celkově celá první třetina byla z naší strany odehraná dobře. To samé při nástupu do druhé části. Bohužel pak jsme měli tři nešťastná vyloučení, Letňany ukázaly sílu a kvalitu a dokázaly zápas otočit. Na druhou stranu v takových zápasech rozhoduje charakter, víra a sebedůvěra a zase musím vyzdvihnout naši kabinu,“ pochvaloval si David Švagrovský, trenér HC Děčín.

„Děčín má relativně dobré začátky utkání a dnes se jim i s trochou štěstí podařilo otevřít skóre,“ vracel se ke slabšímu rozjezdu útočník Matěj Korčák. „Poprvé v sérii se dostali do vedení a to nás trochu srazilo,“ pokračoval.

Série se tak stěhuje do Děčína, v pondělí 18. března od 18 hodin se bude hrát čtvrtá bitva. „Kluci prostě nechtějí konec sezóny, šli si za tím a myslím si, že díky tomu se nám to povedlo překlopit na naši stranu. Takže za to je potřeba je pochválit. Byli jsme oběma nohama v bahně, teď jsme už jen jednou. Velmi jsme chtěli vrátit sérii domu, což se nám povedlo a teď je na nás, abychom udělali maximum a vrátili sérii zpátky do Letňan, takže se připravíme na pondělí a jedeme dál,“ dodal Švagrovský.

„Musíme zůstat klidní, na získání poslední výhry máme dvě utkání a do dalšího zápasu vstoupit s čistou hlavou a hrát naši hru,“ zavelel teprve dvacetiletý Korčák.

HC Letci Letňany – HC Děčín 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)

Branky a asistence: 25. Korčák (Poppel, Sklenář), 27. D. Němeček (Sklenář, Arnošt), 36. Mrňa (Sklenář, D. Němeček) – 4. D. Tůma (Bartoň, Faigl), 21. D. Tůma (Faigl, Nezbeda), 54. Nezbeda (Brož), 58. D. Tůma (Faigl, Bartoň).

Děčín: Lavinger (Skokan) – Brož (A), Bartoň, Kučera, Zedek, Tomšík, Petrásek – D. Tůma (A), Jursa, Faigl (C) – Smola, Nezbeda, Parshakov – Černý, J. Tůma, Postl – Nowák, Hruška, Macek – Chovanec.