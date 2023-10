Tři branky dostali v oslabení, jednu dokonce ve vlastní přesilovce. Děčínští hokejisté nenavázali na dobré vítězství z Ústí nad Labem, jelikož doma nezvládli další derby. Chomutovu podlehli 4:8.

Děčín doma podlehl Chomutovu 4:8. | Foto: Akim Nguyen

V brance Medvědů dostal poprvé v sezoně šanci Lukáš Lavinger, v brance vydržel do 25. minuty, kdy ho za stavu 1:5 vystřídal Michael Petrásek. Ve třetí třetině sice Děčín zabral a snížil na 4:6, jenže závěr patřil Pirátům. Ti přidali další dvě branky a zapsali třetí výhru v sezoně.

Děčínští sice využili dvě přesilovky, sami ale inkasovali ve vlastním oslabení hned třikrát. Chomutov navíc udeřil i při domácí početní výhodě. Skoro šest stovek fanoušků vidělo i střeleckou převahu Pirátů, kteří vyslali na domácí branku 43 střel oproti 29 pokusům Děčína.

„Myslím, že jsme to udělali Chomutovu hrozně jednoduché. Pokaždé, když jsme se nadechli k lepšímu výkonu na ledě, srazila nás nějaká individuální chyba. Chomutov to samozřejmě trestá, což se i tentokrát potvrdilo. Ve třetí třetině jsme se nadechli a chtěli se zápasem něco udělat, ale přišly dvě stejné chyby. Musíme se hodně rychle probrat a poučit, protože jinak to bude se všemi soupeři stejné. Podobné chyby nás sráží strašně dolů. Chomutov nás v některých pasážích přehrával a ukázal, kam patří," uznal David Švagrovský, trenér HC Děčín.

„Padesát minut jsme předváděli dobrý výkon. Škoda začátku třetí třetiny, kdy jsme udělali chyby, které domácí využili, takže z toho bylo trochu drama. Jinak jsme ale měli zápas pod kontrolou. Musíme využít ještě víc šancí, kdy jsme ještě mohli dát gól, a vyvarovat se chyb, kterými dostáváme soupeře do hry," zdůraznil Petr Martínek, asistent chomutovského trenéra.

HC Děčín - Piráti Chomutov 4:8 (1:3, 1:3, 2:2)

Branky a asistence: 5. Macek (Nezbeda, D. Tůma), 29. Faigl (Nezbeda, D. Tůma), 42. Macek (Bartoň, Nezbeda), 45. Smola – 4. Hübl (Lukeš), 8. Chrpa (Lukeš, Hübl), 15. Koblížek (Eret), 22. Zajíček (Kostourek, Eret), 25. T. Svoboda (Lukeš, Hübl), 35. M. Tůma (Jouza, Putz), 49. Eret (Kostourek, Záruba), 50. Hübl.

R: Tichý - Němec, Herles. Vyloučení: 7:4. Využití: 2:3. V oslabení: 0:1. Střely na branku 29:34. Diváci: 546.

HC Děčín: Lavinger (25.–54. Petrásek) – Brož, Bartoň, Kučera, Zedek, Starý, Hercík – D. Tůma, Nezbeda, Faigl – Sýkora, Jursa, Černý – Smola, Nowák, Macek - Chovanec.