Pane trenére, aktuálně jste na dvanáctém místě tabulky. Ke spokojenosti asi bude daleko, ne?

Spokojeni opravdu nejsme, těch bodů jsme prostě měli mít více. Na desáté místo aktuálně ztrácíme čtyři body. Za celý tým říkám, že budeme do poslední chvíle bojovat o místo zaručující předkolo play-off.

Co musíte v dalším průběhu sezony zlepšit?

Vždy je co zlepšovat. Naším největším problémem je ale zakončení. S tím máme od začátku největší problém. Neustále a denně na tom pracujeme. Zatím jsme se ale nikam moc neposunuli. Pozitivem je, že si brankové šance vytváříme. Horší by bylo, kdybychom se do nich nedostávali. Další, co musíme zlepšit, jsou přesilové hry. Tady ale vidím problém v tom, že jdeme do zápasu v sestavě, která se sejde až v den zápasu. Hráči jako Pšenička, Černohorský nebo Cikhart s námi na předzápasových trénincích nejsou.

Jaký byl program hráčů přes Vánoce?

Po posledním utkání s Mostem dostali hráči pět dní volno. Od 27. do 31. prosince jsme měli „tvrdší“ tréninky, kde jsme se zaměřili na kondici. Dokonce jsme trénovali i 1. ledna.

Letos naposledy. Slovan i Piráti nezaváhali. Most vyhrál důležité derby v Děčíně

Děčín před sezonou posílil. Jak zapadli starší hráči, jako Trávníček nebo Tůma? A co mladíci, například bratři Nezbedové?

Máte pravdu, tým před sezonou posílil. Na druhou stranu je potřeba říct, že během sezony také oslabil. V mužstvu nejsou Zajan, Kuchynka nebo Klement. Starší hráči si na začátku tak trochu zvykali na druhou ligu, postupem času se jejich výkony zvedly. Takže spokojenost. Co se týká obou Nezbedů, tak se starším Tomášem jsme spokojeni. Mladšího Lukáše limituje hlavně bruslení, v tom je celý problém. Přechod z juniorky mezi dospělé není vždy jednoduchý. Věřím, že se bude den po dni zlepšovat.

Ve středu 4. ledna vás čeká první letošní zápas. A to na ledě Vrchlabí. Prozradíte recept na úspěch?

Bude to těžké utkání kvůli naší marodce. Zranění do zápasu nepustí Trávníčka, Volrába nebo Faigla. Recept? Hrát dobře do obrany a využít šance, které si určitě vytvoříme. Přesto bychom chtěli překvapit a přivézt nějaký ten bod.

Vaším asistentem je Michal Oliverius. Jak vám to klape?

Spolupráce je výborná, přesně taková, jakou jsme si před sezonou představovali. Oba máme na hokej stejný pohled, oba jsme to na určité úrovni hráli.

Registrujete zvýšený zájem diváků? Třeba na derby proti Ústí přišla velmi dobrá návštěva.

Na zápas s Ústím byla vynikající atmosféra. Škoda, že jsme nebodovali. Myslím si, že kdybychom byli v tabulce výš, chodilo by více lidí. Já si strašně vážím toho, že hodně našich fanoušků s námi jezdí na venkovní zápasy. A to i do větších vzdáleností, jako Klatovy nebo Tábor. Opravdu klobouk dolů.

Jak se vám vůbec líbí model a týmy ve druhé lize? Máte tam řadu derby zápasů…

Abych řekl pravdu, tak nelíbí! Vytvořením dvou skupin je strašně finančně, ale i časově náročné. Někteří hráči si třeba musí brát dovolenou, když se hraje zápas ve středu. Já bych byl radši pro tři skupiny. Hrálo by se více derby a chodilo by i více diváků.

Hruška poprvé skóroval za Děčín. V demolici Hronova přidal i dvě asistence

Překvapuje váš nějak tabulka vaší druholigové skupiny?

Ani nepřekvapuje. Že budou nahoře Letňany, Chomutov, Příbram a Tábor? To věděl před sezonou každý. Trochu mě překvapuje páté místo Ústí nad Labem. Čekal jsem je trochu výš.

Byla by pro vás neúčast v play-off velkým zklamáním?

Naším cílem před sezonou bylo takové umístění, které zaručuje účast v předkole play-off. Takže neúčast by byla zklamáním.

Na závěr od hokeje odbočíme. Jak jste prožil Vánoce a konec roku?

Vánoce a Nový rok jsem prožil v rodinném kruhu. Přijeli oba synové a první Vánoce jsme prožívali s naším novým členem rodiny, americkým stafordširským teriérem. Užili jsme si to.