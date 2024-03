V nadstavbě se vám povedlo udržet pátou příčku ze základní části. Jak jste s ní spokojení?

Nadmíru! Myslím, že před sezónou s takovou pozicí nikdo nepočítal. Navíc mě těší, že jsme neměli žádný velký výkyv. Spíš jsme si drželi náš standard, který naopak přešel v některých ohledech ještě v progress.

Ve čtvrtfinále vás tak čekají Letňany. Berete, nebo byste si raději vybrali někoho jiného?

Soupeře si nevybíráme. Celá ta elitní čtyřka je velmi kvalitní. Chomutov a Tábor jsou hodně odskočení, ale jinak si myslím, že se dá hrát s každým. Každý tým má také svůj vlastní styl, Letňany hodně bruslí, navíc je u nich specifické hřiště… Stejně tak má ale každý tým své slabiny, díky kterým se dá porazit.

Důležitá výhra, lebedil si Grepl. Stále ale máme mezery v obraně

Před čtvrtfinále vás čekalo týdenní volno. Jak jste ho vyplnili?

Kluci dostali krátký oddech, protože nadstavbová část byla hodně náročná a zápasy šly rychle za sebou. Nemáme tak široký kádr, takže nám to přišlo k duhu. Tréninky pak byly kratší, ale o to intenzivnější. Hned od toho prvního, kdy už jsme věděli, že naším soupeřem budou Letňany, jsme se zaměřili na přípravu na čtvrtfinále.

Proti Letcům jste letos třikrát prohráli. Co vás dané zápasy naučily?

Ukázalo nám to, že krom toho jednoho zápasu na ledě soupeře, který se nám hrubě nepovedl (2:6) jsme schopní s nimi hrát vyrovnaný hokej, ale musíme se jim vyrovnat zejména v bruslení a nasazení. Pokud to dokážeme, věřím, že to může být napínavá a dlouhá série. I proto doufám, že u nás přijde maximum diváků a budou naším hnacím motorem, protože to dodává energii v momentě, kdy už jede tým na rezervu. Třeba s Ústím byla kulisa fantastická, snad se to povede i na play-off.

ANKETA: Finále je tu. Kdo se stane nejoblíbenějším klubem Ústeckého kraje?

Nebojíte se, že by mohla trochu odejít fyzička? Přeci jen se bude hrát obden…

Věřím, že se ukáže, že jsme tvrdě pracovali i během sezóny, což zúročíme. Myslím, že kluci ještě mají šťávu, navíc pořád se nehraje dva dny za sebou ale vždy je tam den pauza. Je ale potřeba říct, že takřka všichni hráči k tomu mají ještě svojí práci, takže v tom je to trochu specifické. Den volna mezi zápasy se místo tréninku vyplní spíš nějakým videem, přípravou na soupeře a vyježděním únavy z předchozího utkání.

Když mluvíte o práci - jak to mají hráči u vás? Jsou jejich zaměstnavatelé vstřícní?

Musím říct, že jim vychází maximálně vstříc, případně mají práci tak, že si ji mohou uzpůsobit. Za celou sezónu jsme se setkali možná dvakrát na nějaký horší či delší výjezd s tím, že někdo nemohl.

VIDEO: Hodně trestů, zranění, málo hráčů. Co se dělo v hokejovém derby?

Letňany jsou silný protivník. Je tedy postup do čtvrtfinále splněnou sezónní metou?

Hlavním cílem byl určitě postup do play-off. Na druhou stranu za sebou máme povedený rok a i když jdeme do série s pokorou, protože Letci mají svou kvalitu a jsou velice dobře vedení, i my máme letos dobrou fazónu. Není tedy důvod, proč bychom se nemohli pokusit jít dál.