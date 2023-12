Týmovost, bojovnost, dobrý výkon brankáře. Děčínské hokejisty v závěrečném utkání roku 2023 zdobily tradiční vlastnosti. „Byl to pro nás strašně těžký zápas, jelikož poslední dva zápasy nebyly optimální. Na Letňany jsme se připravovali, chtěli jsme udělat maximum, aby body zůstaly doma. A jsme za to rádi. Začátek byl z obou stran opatrnější, pak to temp bylo ale vysoké. Letňany jsou týmem, proti kterému nám to nejde. O to více si výhry vážíme. Vyzdvihl bych, že kluci podali extrémně týmový výkon, na ledě doslova padali po hubách. Jsem spokojený,“ zhodnotil výhru 4:1 trenér HC Děčín David Švagrovský.

S týmem se loučil brankář Michael Petrásek, který odchází do Chomutova. Petrásek předvedl velmi dobrý výkon, o čisté konto přišel ve 49. minutě. „Samozřejmě to zamrzí, že se Pety neloučil čistým kontem. Letňany ale měly hodně šancí, takže ten gól si vlastně zasloužily. Je nám líto, že odchází do Chomutova. Je to ale součást hokejového života. Dostal nabídku, proti které nemohl nikdo nic říct. My jsme rádi, co pro nás odvedl. Jeho přínos na ledě i mimo něj byl velký. Popřáli jsme mu v novém působišti mnoho úspěchů, věřím, že i tak budeme mít v brankovišti kvalitu,“ má jasno.

Děčín se tak bude v brankovišti spoléhat na Lukáše Lavingera, Martina Skokana a Adama Horáka, který dorazil z Chomutova. Kdo tedy bude chytat? „V hlavě to nějak máme vymyšlené. Lukáš má zlomenou ruku, sádru by měl sundat okolo 3. ledna. Takže do nadstavby by snad měl být už k dispozici. V lednu začne Adama Horák, potřebujeme ho vidět v akci. O své místo si ale také řekl Martin Skokan, který nám příjemně zamotal hlavu. Dávám mu kredit, měl to těžké, musel se dostat na led přes další dva brankáře. Ale když už se tam dostal, odvedl dobrou práci. Věříme, že situaci v brankovišti vyřešíme co nejlépe,“ zdůraznil Švagrovský.

Děčínští hokejisté drží páté místo, mají jistotu účastí v horní nadstavbové skupině. „Myslím si, že s námi nikdo tak vysoko nepočítal. Mužstvu musím dát kredit, svým způsobem v zápasech vrací to, jak pracuje na trénincích. Naším hlavním úkolem je dát se zdravotně dohromady, v poslední době jsme nebyli kompletní. Určitě se chceme pak udržet v horní polovině nadstavbové skupiny,“ pokýval hlavou.

Další utkání sehrají Medvědi 3. ledna doma proti Hronovu. „Nějakým způsobem dojedeme tento týden, pak jsou Vánoce, takže logicky bude volno. Pak tam budeme mít vložený takový tréninkový mikrocyklus. Ale jak už jsem řekl, hlavní je, abychom se dali zdravotně do kupy,“ připomněl.

Týmovost, bojovnost, výkony na hranici sil. To je to, co Děčín zdobí. Kde ale musí podle svého trenéra přidat? „Trápí mě speciální týmy na přesilovky. Jsme schopni hrát dobře při hře pět na pět, ale přesilovkami si zase tak moc nepomáháme. Je potřeba se odrážet od hry směrem do defenzivy, to je základ. Postupně se to všechno zlepšuje, progres tam je, ale vždy je to zlepšovat. Takže na tomhle musíme zapracovat,“ konstatoval.

Závěrem odbočíme od hokeje a zjistíme, jak se David Švagrovský těší na Vánoce. „Těším se moc, v poslední době toho bylo celkem dost, takže jsem moc rád, že strávím více času s rodinou. Dojíždím z Prahy, je to trochu složité. Na chvilku vypnu, užiju si děti, cukroví, dárky, pohodu. Ale přeci jen to zase tak dlouhý odpočinek nebude,“ dodal na závěr.

Tabulka: 1. Tábor 62, 2. Příbram 61, 3. Chomutov 59, 4. Letňany 50, 5. HC Děčín 47, 6. Vrchlabí 42, 7. Mostečtí Lvi 39, 8. Benátky nad Jizerou 31, 9. Kobra Praha 27, 10. Ústí nad Labem 24, 11. Cheb 24, 12. Kralupy n. Vlt. 22, 13. Písek 18, 14. Hronov 17, 15. Řisuty 14.