Tak tohle vítězství hodně chutná. Děčínští hokejisté se vybičovali ke skvělému výkonu a po dvou porážkách si připsali v nadstavbě tři body. Medvědi porazili druhý Tábor 3:2 a v druholigové tabulce jsou na čtvrtém místě.

Hokejisté Děčína. Ilustrační foto. | Foto: Akim Nguyen

„Tyhle tři body bereme s obrovskou pokorou. Tábor moc zápas neprohrál, vítězství si vážíme,“ řekl David Švagrovský trenér HC Děčín.

Jeho týmu vyšla náramně první třetina, kterou díky trefám Faigla a Smoly vyhrál 2:0. „Tlačili jsme na kluky, aby hráli zodpovědněji, než v minulých zápasech. Tam jsme byli lehkovážní a naše řešení situací nebylo nejlepší. Od první minuty bylo cítit, že si zatím jdeme. Odehráli jsme jednu z nejlepších prvních třetin v sezoně,“ pochvaloval si.

Tábor se pak logicky tlačil za vyrovnáním, přidal na obrátkách a Děčínu zatápěl. Jenže v brance Medvědů stál Lukáš Lavinger, který se na led vrátil po delší době. Vyřadila ho zlomenina ruky.

„Soupeř hodně přidal, my jsme se zatáhli. Právě ve druhé třetině nás hodně podržel Lukáš Lavinger, který se vrátil po dlouhém zranění a podal excelentní výkon,“ poznamenal Švagrovský.

V posledním dějství to byla velká bitva a z děčínské strany zodpovědný výkon. „Je to tak. Z kluků bylo strašně cítit, že chtějí vyhrát a zlomit poslední neúspěchy. Udělali jsme maximum, aby body zůstaly doma. Tábor měl ve třetí třetině optickou převahu, ale vyložené šance si nevytvořil,“ pokračoval děčínský kouč.

„Momentum zápasu přišlo v podstatě už v první minutě při tvrdém hitu soupeře. Místo toho, abychom mu to pak oplatili ve hře a vstřelenými góly, měli jsme už v první třetině čtyři zbytečná vyloučení, z nichž dvě domácí potrestali. Od druhé třetiny se sice náš výkon poměrně výrazně zlepšil, ale i když jsme se v té třetí dostali k soupeři poměrně brzy na kontakt, víc jsme nedokázali. Popravdě bychom si to tentokrát asi ani nezasloužili. Je to pro nás varování a ponaučení. Pokud si v podobných zápasech nedokážeme správně nastavit hlavy, tak úspěšní nebudeme, protože hrát tvrdě a bojovat nadoraz proti nám bude každý soupeř,“ zhodnotil vše Jakub Grof, trenér HC Tábor.

Děčínští se navíc skvěle nastavili na středu 31. ledna, kdy je od 18 hodin čeká ožehavé derby na ledě Ústí nad Labem. „Věřím, že nám to dodalo zdravou porci sebevědomí, budeme to v derby potřebovat. Na to se budeme pilně připravovat, jedeme dál,“ uzavřel vše David Švagrovský.

HC Děčín - HC Tábor 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Faigl (Nezbeda, Jouza), 13. Smola (D. Tůma, Faigl), 30. Macek (J. Tůma, Jursa) - 35. Matušík (Šulek, Seidl), 48. Huna (Říha, Plášil).

Rozhodčí: Hlinka - Toman, Sýkora. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 411.

Děčín: Lavinger (Horák) – Brož, Bartoň, Kučera, Tomšík, Loukota, Kaltenböck, Petrásek – D. Tůma, Nezbeda, Faigl – Smola, D. Černý, Jouza – Macek, J. Tůma, Jursa – Parshakov, Chovanec.

Tabulka: 1. Chomutov 31/78, 2. Tábor 32/78, 3. Příbram 31/70, 4. HC Děčín 32/59, 5. Letňany 31/58, 6. Vrchlabí 31/54, 7. Mostečtí Lvi 31/47, 8. Ústí nad Labem 31/36.