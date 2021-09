Dvě branky obstaral Adam Janoušek, když zařídil první a v poslední třetině taky vítěznou trefu celého zápasu. Tři asistence si připsal zkušený Dan Volráb.

Do vedení šli domácí, přesilovku pět na tři přetavil v první gól Paky Netušil. Klasickou početní výhodu využil i Děčín, vyrovnal Janoušek. Po první třetině ale byla spokojenější Nová Paka, vedení jí vrátil Nezbeda.

Úvod druhé periody patřil Medvědům, Děčín během minuty otočil skóre. Branku na 2:2 obstaral Harkabus. Do vedené šli hosté o chvilku později, do černého se trefil Smola. Do poslední třetiny vstoupil lépe opět Děčín. Barcal v přesilovce oslovil Faigla, který dal čtvrtý gól Medvědů. Nová Paka to ale nevzdala a díky Nezbedovi, který završil hattrick, vyrovnala na 4:4. Na třetí branku domácího hráče rychle odpověděl Janoušek, který dal pátý gól hostů.

BK Nová Paka - HC Děčín 4:5 (2:1, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Netušil (Nezbeda, Leder), 16. Nezbeda (Parshakov), 45. Nezbeda (Krsek), 53. Nezbeda (Jonáš, Malík) – 11. Janoušek (Balcar, Volráb), 24. Harkabus (Zajan, Loukota), 25. Smola (Faigl, Volráb), 44. Faigl (Balcar, Tůma), 53. Janoušek (Faigl, Volráb).

R: Bernat - Kettner, Brož. Vyloučení: 4:6, navíc Jonáš 5 + OK. Využití: 1:2. V oslabení: 0:0. Diváci: 183.