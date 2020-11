To si myslí i hráč varnsdorfských Vikingů Martin Žďánský, který má také zkušenosti s druholigového Děčína. „Myslím si, že letos si nezahrajeme. Věřím, že v lednu se ale zase všechno rozběhne,“ doufá v rozhovoru.

Martine, letošní sezóna se kvůli koronaviru přerušila. Jak jste v klubu všechno vnímali?

Samozřejmě je to nepříjemné, ale museli jsme to přijmout, jelikož s tím nic nemůžeme nic udělat. Je to nařízení vlády. Situace je nepříjemná, přesto bychom chtěli hrát. Ale bohužel…

Je velmi nepravděpodobné, že by se krajská liga rozběhla ještě letos…

Myslím, že letos už si asi nezahrajeme. Věříme, že v lednu se situace uklidní a znovu budeme moci vyjet na led. Hokej nám všem strašně moc chybí.

Jak jste vůbec začal s hokejem?

K hokeji mě, asi jako většinu kluků, přivedl můj otec. Byly mi čtyři roky.

Co vás na hokeji nejvíc baví?

Na hokeji mě baví především samotná hra a to napětí. Při hokeji dokážu „vypnout“ a soustředit se jen na hru. Nic jiného mě v tu chvíli nezajímá. A další věc je parta kluků, kterou ve Varnsdorfu máme. Takovou jen tak nikdo nemá a za to jim patří veliké díky, protože bez pořádné party nikdy jeden tým neuděláte.

Vy hrajete s Varnsdorfem Krajskou ligu na Liberecku. Jakou má soutěž úroveň?

Liga to není vůbec špatná. V každém týmu jsou někteří hráči, kteří nastupovali ve vyšších soutěžích. Ať už ve druhé lize, nebo té první. Mladí hráči, jako já, můžou od takových hokejistů získat nějaké zkušenosti. Když proti nim hrajeme, máme možnost se něco přiučit. Ale co si budeme povídat, NHL to není (smích).

Vy jste ale odchovanec děčínského hokeje, ne?

Ano. V Děčíně jsem si zahrál druhou ligu. Za hokejový růst v Děčíně vděčím především trenérovi Aleši Havlíkovi, který mě vedl nejdéle a mnohé mě naučil. A samozřejmě i ostatním trenérům. Každý mě naučil něco jiného a od všech jsem si vždy něco vzal.

Je vám 22 let. Máte nějaké větší hokejové cíle?

Nějaké hokejové cíle mám, to je jasné, ale nechávám si je pro sebe a snažím se pomalu ale jistě k tomu cíli dojít. (úsměv)

Máte před sebou ještě řadu hokejových sezón. Jak dlouho byste chtěl aktivně hrát?

Dobrá otázka. Jako většina hráčů bych chtěl samozřejmě hrát jak nejdéle to půjde. Záleží to hlavně na tom, jestli bude držet zdraví a jestli mi to umožní všechny okolní podmínky. Ať už je to třeba změna povolání nebo v budoucnu rodina. Do budoucnosti nikdo z nás nevidí.

Jaké cíle mají hokejoví Vikingové z Varnsdorfu?

Lhal bych, kdybych neřekl, že ty nejvyšší. Každý tým má podle mě vždy ty nejvyšší cíle. Nikdo se nespokojí s prohrou. Všichni chtějí vyhrávat.



Jak zvládáte aktuální koronavirové časy? Pro sportovce velmi složité období.

Je to hrozná situace. Nesmíme trénovat společně, scházet se jako parta, prostě nic. Takže si to nahrazuji individuálními tréninky, ať už je to běh nebo jízda na kole a další podobné aktivity. Rozhodně nesedím doma u televize a nečekám až nám dovolí hrát. Každý den mám nějaký pohyb.