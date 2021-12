Hostující Medvědi věděli, kam sáhnout a jejich tah s chomutovskými posilami vychází. Agilní Milan Kostourek stihl za patnáct minut dvě branky, samozřejmě u toho měl jako asistenty Žižku a Chrpu. Diváci viděli v první periodě pět branek, hosté ji ovládli 3:2. V prostředním dějství střelecké dostihy ustaly a kralovali brankáři. Vše tak rozhodla poslední perioda. Do dvoubrankového vedení dostal Medvědy ve 44. minutě po samostatném úniku Chrpa.

Jenže Most to nezabalil a třemi brankami v řadě překlopil skóre na svou stranu. Drama ale nekončilo a přesně 13 vteřin před závěrečnou sirénou srovnal zápas na 5:5 děčínský Fajgl. V nastaveném čase pak zkompletoval hattrick již zmíněný Milan Kostourek, který ke třem brankám přidal i jednu asistenci. Poslední zápas to byl pro mosteckého Františka Bakrlíka, který oznámil konec kariéry.

Most – Děčín 5:6 PP (2:3, 0:0, 3:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Urbánek (Stříbrný), 17. Bakrlík (Kýhos, Dohnal), 47. Kýhos (Urbánek, Bakrlík), 54. Řehoř (Havlůj, Mical), 55. Písařík (Drašar) – 7. Kostourek (Kučera, Chrpa), 14. Zajan (Zika), 15. Kostourek (Žižka, Chlouba), 44. Chrpa, 60. Faigl (Kostourek), 63. Kostourek (Faigl, Loukota).

MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl (Kubík) – Šesták, Urbánek, Havlůj (C), Böhm, Hoffmann, Havlík M. – Stříbrný, Řehoř, Mical – Drašar, Písařík, Procházka – Kýhos (A), Bakrlík, Dohnal. Trenér: Vladimír Machulda.

HC Děčín: Sklíba (Lavinger) – Loukota, Kučera, Žižka, Ferbas, Arnold, V. Tůma –Faigl, Smola, Fojt – Chrpa, Chlouba, Zajan (A) – Kostourek, Volráb (C), Sýkora – Horák, Zika. Trenér: Vladimír Kýhos.