Kadaň je letos, dá se říci tradičně, za největšího otloukánka v druhé nejvyšší hokejové soutěži. Po 13. kole nemá na svém kontě ani bod a je jasně poslední. Týmu bohužel nepomáhá ani fakt, že na lavičce stojí protřelý trenér Vladimír Růžička.

„Odešel jsem z důvodů neplnění smlouvy ze strany klubu. Dál bych to nechtěl rozebírat. Nějak jsem začal cítit, že tohle není moje budoucnost. V Kadani jsem se trápil, chci se vydat jinou cestou,“ zdůraznil Kordule.

Nabízí se tedy otázka, zda Kadaň včas platila hráčům slíbené finance. Kordule nebyl konkrétní. „V Kadani toho je víc, s čím byl problém,“ hlesl.

Útočník, kterému je 22 let, se na ledě trápil. Za 13 utkání dal jednu branku, má na kontě devět mínusových bodů a zapsal čtyři trestné minuty. Tristní bilance. „Je to prostě nepovedené angažmá. Už od začátku jsem cítil, že tady furt není něco v pořádku. Nějak jsem tušil, že to přijde. Řešil jsem pořád něco okolo a nemohl se pořádně soustředit na hokej. Do šancí jsem se dostával, ale prostě chybělo štěstí. Teď se musím koukat dopředu,“ má jasno.

Přitom předsezónní prognózy od vedení klubu vypadaly daleko jinak. Růžověji. Realita je ovšem velmi krutá. „Co je v Kadani špatně? Na rovinu? Skoro všechno. Před sezonou jsem měl v Praze schůzkou s panem Klímou (majitel a generální manažer klubu). Říkal mi, že v Kadani bude dobrý tým a že z minulé sezony zůstanou maximálně dva nebo tři hráči. Všechno je ale jinak. Většina hráčů neměla vůbec zkušenosti s dospělým hokejem. Chápu, že to je pro ně těžké, tihle kluci za to nemůžou. Na druhou stranu mu přišlo, že půlce týmu bylo prostě jedno, že prohráváme. Šli si prostě jenom zahrát a to přece nejde,“ zakroutil Kordule hlavou.

Trhači jsou spíše pro ostatní trhacím kalendářem. Porážka za porážkou? To bylo pro hráče psychicky náročné.

„Je tady prostě hodně mladý tým. Některé zápasy nebyly špatné, často ale rozhodovala zkušenost soupeře. Vždy přišel nějaký úsek na ledě, ve kterém jsme dostali tři rychlé góly a už se to vezlo. Bylo a je to prostě těžké. Nikdo nechce pořád prohrává. Nálada je horší, těžce se trénuje…Komu je tohle jedno, tak by neměl hrát hokej profesionálně,“ konstatoval.

Velké soužení to musí být také pro Vladimíra Růžičku, který musí na trenérské lavici přijímat jeden neúspěch za druhým. Kordule si však přítomnost olympijské vítěze z Nagana nemůže vynachválit.

„Pod panem Růžičkou se trénovalo opravdu výborně. Od první dne jsem byl prostě nadšený. Přál bych to každému hráči, tohle jsem ještě nezažil. Ten jeho přístup, nasazení, umění. Ať si každý říká co chce, pro mě je to nejlepší trenér. Kdyby tady nebyl, tak by podle mě Kadaň dostávala každý zápas deset gólů. V Kadani jsem vydržel takhle dlouho jenom kvůli němu,“ pokýval upřímně hlavou.

„Pořád jsme měli videa ze zápasů. Každé ráno nám kreslil taktiku a vysvětloval, jak se chovat v jednotlivých situacích. Pan Růžička tomu dává 110 procent. Ale zápas hrají hráči, ne trenéři. Nejlepší na tom je, že i kdyby trénoval krajský přebor, makal by úplně stejně. Je to prostě velký profesionál, proto toho tolik dokázal,“ pokračoval Kordule.

Co bude dál? To stále mladý hokejista pořád neví. „Uvidíme, nechám si pár dní na rozmyšlenou. Věřil jsem, že vedení klubu chce, aby se Kadaň zachránila. Teď tomu moc nevěřím. Letos sestupuje více týmů a podle mě Kadaň ten sestup prostě nemůže odvrátit,“ dodal na závěr.