Hokejoví Medvědi v přípravě konečně výsledkově zabrali. Po třech porážkách, kdy inkasovali 23 branek, přišlo v tom čtvrtém vítězství.

HC DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Miroslav Zdražil

Děčínští hokejisté už mohli hrát po rekonstrukci střechy na vlastním ledě, Draky z Bíliny porazili 4:1. „Třikrát jsme prohráli, navíc už jsme mohli hrát doma. Takže to chtělo výhru. Za ní jsme samozřejmě moc rádi. Je to jen příprava, takže výkon nebyl zdaleka takový, jaký by měl být v mistráku. Ale výhra je výhra, připravujeme se a jedeme dál,“ řekl trenér Michal Oliverius.