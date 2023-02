V případě vítězství v základní hrací době by se Grizzly na soupeře z města ležícího na řece Jizera bodově dotáhli. Naopak pokud neuspějí, ztráta by nepříjemně narostla a cesta do předkola play-off by se tím značně zkomplikovala. Takže je jasné, že půjde o hodně. Divácká podpora bude při středečním utkání obzvláště důležitá, proto přijďte v co největším počtu a pojďme společnými silami zabojovat o veledůležité body. První únorový mač startuje tradičně v 18 hodin.