Kapitán HC Děčín Michal Oliverius se vrátil, v posledním zápase přispěl dvěma asistencemi k důležitému vítězství 6:5 nad Novou Pakou. „Nějakou dobu jsem nehrál, takže pro moje starší tělo bylo složité, abych to rozpohyboval,“ usmíval se v rozhovoru děčínský hokejový veterán.

Michale, výhra 6:5 nad Novou Pakou byla pro celý tým hodně důležitá.

Souhlasím, byla to hodně důležitá výhra. Byl to soupeř, který je za námi v bodovém závěsu. Chtěli jsme vyhrát a to se povedlo.

Vy jste na ledě skoro měsíc a půl chyběl. Co vás trápilo?

Měl jsem nějaké zranění ramene. Nejsem úplně fit. Kdybych měl čekat na úplné uzdravení, tak už si asi ani nezahraji. Takže jak to tak bývá, člověk jde na ledi s nějakou bolestí.

V utkání jste měl dvě asistence. Jak jste se cítil?

Nějakou dobu jsem nehrál, takže bylo složité, abych moje staré tělo dobře rozpohyboval. Půlku zápasu jsem se cítil dobře, pak mi ale docházela šťáva.

Na konci listopadu jste se zasekli a hrubě se vám nedařilo. Co se stalo?

Měli jsme výborný vstup do sezóny. Ale jak to ve sportu chodí, přijde negativní série. Musíme makat a načít zase správnou sérii. Je potřeba bodovat.

Co je podle vás potřeba zlepšit do dalších zápasů?

Musíme určitě zlepšit hru do obrany. A trochu stabilizovat hru během zápas. Chvíli hrajeme opravdu dobře, pak ale úplně vypadneme z tempa. A doplácíme na to.

Aktuálně držíte čtvrté místo. To bude asi váš cíl po konci základní části, ne?

Samozřejmě chceme udržet takové pozice, abychom play-of začínali doma. A mohli hrát doma případný rozhodující zápas. Ale pozor, ještě v tom play-off nejsem.

Letos vám bude 42 let. Je to pro vás poslední sezóna?

Hokej mě stále baví, ale jak to tak bývá, tak čas a věk se prostě nedá zastavit…

Hodně se mluví o tom, že hokejový Děčín chce dávat více šancí mladým odchovancům. Daří se se to?

Kluci si musí druhou ligu osahat a zjistit, o čem je dospělý hokej. Trénují s námi a dostávají v zápase určitý prostor. Ineman, Tenkrát, Arnold, Černohorský, Brňák, Chovanec, nebo Fojt už jsou starší kluci, ale teprve letos hrají stabilně. Mladí musí makat a počkat si na svou šanci.

Váš spoluhráč Zdeněk Petráš aktuálně vede kanadské bodování skupiny Sever. Může být dlouhodobým tahounem Děčína?

Ano. Petymu se letos neskutečně daří. Ale mě to nepřekvapuje. Má už v této soutěži něco nahráno, je to nadstandardní hráč. Doufám, že tu roli lídra do budoucna převezme.