V děčínském hokeji strávil jenom jednu sezonu, přesto si ho budou fanoušci druholigových Medvědů pamatovat. Trenér David Švagrovský přiznal, že odchod z Děčína byl těžký. Přednost ale dostala rodina a osobní život.

David Švagrovský, trenér HC Děčín. | Foto: Akim Nguyen

„Bylo to hodně těžké, možná nejtěžší rozhodování v životě. Na druhou stranu mám tři malé děti, chci se prostě více vídat. Rodinu mám v Praze, mám tam i civilní zaměstnání. To každodenní dojíždění byl prostě masakr,“ přiznal 39letý David Švagrovský, dnes už bývalý kouč HC Děčín.

Se skromným klubem ze severu Čech přitom prožil velmi dobrou sezonu. „Musíme to hodnotit pozitivně. Často jsme se my dva bavili o tom, že mě nejvíce těšil progres celého týmu v průběhu celé sezony. Na začátku ročníku jsme měli hodně těžký los, přesto jsme se postupně zvedali. Nezaznamenal jsem stagnaci, nebo že bychom se zastavili. Naopak to gradovalo, hlavně v play-off. Sice jsme na Letňany nestačili, ale i tady bylo vidět zlepšení v každém zápase. Kluci měli svou tvář, to jsme po nich chtěli,“ zdůraznil bývalý hokejista Sparty, Brna nebo Litoměřic.

Na malebné město na severu Čech bude jistě vzpomínat v dobrém. „Není to klišé, ale opravdu mi to tady přirostlo k srdci. Už jen poloha Děčína, okolo je hromada krásné přírody. Když vezmu klub jako takový, tak musím chválit. Je tady skvělé zázemí, jaké podmínky tady vytváří Honza Havlíček, je neskutečné. Tomu by se divily i některé prvoligového kluby. Spolupráce s Olim (Michal Oliverius – asistent trenéra), klubové ikony, byla skvělá. Každý se ke mně skvěle choval, nezapomenu na to,“ konstatoval.

Švagrovský rozhodně nechce s trénováním praštit, ba naopak. „Trénovat budu určitě dál, jen chci, aby to bylo podstatně blíž Praze. Velká škoda, že Děčín není o 50 kilometrů blíž,“ zakroutil hlavou.

Trojnásobný otec věří, že mladý děčínský tým se může zlepšovat a opět může hrát v horní polovině tabulky. „Pokud se ten tým povede udržet pohromadě, tak věřím, že se bude zlepšovat. Rozhodně tam ten prostor je. Myslím si, že jsme tady odvedli kus dobré práce. Bude potřeba, aby jeli v určitém režimu. Hráči moc dobře ví, že se jim jejich práce a dřina v tréninku vracela v samotných zápasech. To je nejdůležitější,“ dodal David Švagrovský.