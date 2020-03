„Je pravda, že jsem skončil na pozici hlavního trenéra u mužstva dospělých, ale dál budu pokračovat v roli trenéra v jiných kategoriích. Důvodem je časová vytíženosti a celková únava. Měl jsem k trénování dospělých i kategorii dorostu a 2.třídy, kde mám svého kluka. K tomu ještě zaměstnání. Čili když to shrnu, tak jsem ráno odcházel v osm hodin a vracel v osm hodin večer. Prakticky každý den. Do toho plné soboty a neděle. Neměl jsem vůbec čas na svou rodinu a čas tak trochu i pro sebe,“ prozradil Deníku Jaroslav Hašek.

„Jarda to avizoval s předstihem. Odvedl tady kus dobré práce a já doufal, že si to rozmyslí. Společně s Martinem Pošustou jsme si to všichni tři na lavičce užili. Spolupráce byla výborná,“ řekl manažer HC Děčín Jan Havlíček.

Ten už má v hlavě varianty pro další sezónu. „Něco v hlavě mám. Ale je to čerstvé a vše je ve fázi jednání. Pokud by to bylo nezbytně nutné, rád bych se naplno věnoval své pozici manažera. Samozřejmě bych tým nenechal ve štychu. Jarda bude trénovat mládežnické kategorie, takže budeme okrajově spolupracovat,“ podotkl Havlíček, který byl na lavičce po boku Haška a Pošusty.

Hašek dovedl Medvědy ke čtvrtému místu v tabulce, v předkole play-off navíc Děčín vedl 2:1 nad Řisuty. Pak ovšem do sezóny zasáhl koronavirus…

„Myslím si, že letošní sezónu mohu hodnotit jako úspěšnou. Zakončili jsme ji na čtvrtém místě. Vzhledem k našim možnostem považuji osobně za velký úspěch. K tomu předkolo play-off, které se pro nás vyvíjelo také dobře. Takže celkově asi spokojenost, i když u hráčů ještě určité rezervy byly. Dovedu si osobně představit, že mohli hrát ještě lépe. Chtěl bych poděkovat trenérským kolegům Honzovi Havlíčkovi a Martinovi Pošustovi za jejich práci a každodenní nasazení. A v neposlední řadě také našim skvělým fanouškům za jejich podporu. Doufám, že nám zůstanou věrní i v následujících letech,“ dodal Hašek.

„Chtěl bych Jardovi také poděkovat. Z mého pohledu máme za sebou dobrou sezónu. Škoda, že tak nešťastně ukončenou. Zapracovali jsme řadu nových hráčů, umístění bylo odpovídající. Po sportovní stránce jsme byli spokojení,“ uzavřel vše Jan Havlíček.

S hokejovým Děčínem se rozloučil také kapitán a útočník Michal Oliverius, který se rozhodl ukončit aktivní kariéru.