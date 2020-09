Příprava děčínských hokejistů pomalu finišuje. Výsledkově to zatím v podání Medvědů není nic moc. Předposlední přátelský zápas ale Děčínu vyšel na jedničku.

HC DĚČÍN - ilustrační foto. | Foto: Miroslav Zdražil

Trenér Michal Oliverius mohl být spokojený, jeho svěřenci doma rozdrtili Jablonec nad Nisou 8:1 a oplatili jim pár dní starou porážku 8:2. „Chtěli jsme do zápasu vlétnout a dát ze začátku nějaké góly a udat směr zápasu. To se nám podařilo a ten zápas jsme výsledkově pak zvládli. Za to jsme samozřejmě rádi,“ nechal se slyšet Oliverius.