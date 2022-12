„Už poslední zápasy jsme sehráli celkem dobře. Musím říct, že poslední dva tréninky pondělí a úterý jsme se sešli zase po dlouhé době čtyři lajny a tréninky vypadaly fakt parádně. Z kluků bylo cítit, že mají sebevědomí, že to sedlo a pochopili systém, který po nich chceme. Ne, že bych to očekával, ale věděl jsem, že budeme dneska hrát dobré utkání,“ byl spokojený mostecký kouč Vladimír Kýhos.

Spokojenost vládla i v Chomutově, kde v podobném dramatu Piráti přetlačili 5:3 pražskou Kobru a opět ukázali, že v jejich aréně se body dolují těžko. Opět rozhodla poslední třetina, ve které dali domácí tři góly.

„Konec dobrý, všechno dobrý. Ovšem dvě třetiny to nebylo ono. Hrajeme si, co chceme. Nebojujeme, nerveme se a bylo to těžké. O přestávce jsme trochu zvýšili hlas a udělali korekturu v sestavě. Myslím si, že třetí třetina byla z naší strany lepší. Trochu jsme se nastartovali, dali góly, což bylo důležité. Zlepšeným pohybem jsme si vynutili přesilovky, které jsme využili. Jinak si myslím, že se nám nedařilo proto, že nehrajeme naplno,“ řekl chomutovský kouč Kamil Koláček.

Děčín veze bod po porážce v prodloužení 3:4 v Benátkách. „Před zápasem bychom bod brali, po něm je pro nás strašně málo. Dnes to byl úplný extrém, co jsme neproměnili za šance. Je to několikátý zápas, doplácíme na to. Hrajeme dobře, ale body nezískáváme, což nás sráží dolů. Musíme to zlepšit v tréninku, protože tam to začíná,“ viděl děčínský stratég Tomáš Mareš. Bez bodů zůstali jablonečtí Vlci, kteří padli v Hronově 5:8. Ústečtí hokejisté měli duel s Vrchlabím pro nemoc hostů odložený.

