Kotel z jihu už dlouhodobě vyjadřuje svou nespokojenost s tím, jak je litvínovský hokej vedený Pavlem Hynkem. Svoje protesty doposud Ropáci vyjadřovali hlavně v hledišti během samotných zápasů. Nyní ale došlo ke změně, odhodlali jste se jít až před vipko, odkud pan Hynek domácí zápasy sleduje. Proč? Před utkáním s Pardubicemi jsme se sešli v Nudli, bylo tam poměrně široké plénum fanoušků. Svolal jsem je, protože postrádám smysl, abychom dál vyjadřovali své názory tím, že se nebude fandit. Nebo naopak tím, že se bude po celý zápas hlasitě skandovat proti vedení klubu, manažerům. Kluky, kteří teď za Litvínov hrají, chceme povzbuzovat. Shodli jsme se, že svoje vzkazy vedení budeme předávat jinak. I když byl stadion v úterý zaplněný jen z poloviny, atmosféru jste vytvořili slušnou. Možná to bude znít jako klišé, ale my přece také chceme, aby se vyhrávalo, aby tým, který tu je, byl úspěšný. Hráči, kteří jsou tu podepsaní, to budou muset za Chezu odbojovat. Sice jim to teď úplně nejde, pohled na tabulku je žalostný, ale my je chceme povzbuzovat. Prostě nechceme během utkání nefandit, nebo naopak vyvolávat hesla, která nesouvisí s hrou.

Hynek: Bez komentáře

Deník požádal o vyjádření i generálního ředitele HC Verva Litvínov Pavla Hynka. Ten ale komentovat rozhovor s šéfem Ropáků on Tour Janem Ptáčkem nechtěl.

Proto jste se rozhodli jít až téměř do kanceláří vedení?

Přesně tak. Shodli jsme se, že chceme nejen vedení a generálnímu manažerovi, ale i trenérovi, kterému nevěříme, předávat vzkazy touto formou. Ať už je to skandování mimo kotel nebo transparenty. Ticho není vidět, pokřik není vidět. Proto se velká část fanoušků z kotle po utkání sebrala a šla slušnou formou požádat generálního manažera Hynka, aby opustil svou funkci. Šli jsme ke vchodu B k VIPu. Co se týče generálního ředitele, tak si myslíme, že pod ním dlouhodobě klub po sportovní stránce nefunguje, výsledky jsou tristní. Vadí nám, jak se skládá kádr, výběr trenérů, přístup k fanouškům, k legendám klubu. Je toho víc.

Byli jste v úterý na hokeji v Litvínově? Najděte se na fotkách!

Pan Hynek ale před vás nepředstoupil. Místo toho v rámci bezpečnosti přišla ochranka.

Já to chápu, netušili, co se stane. Ale my jsme přišli nenásilně a slušně předat slovně vzkaz generálnímu manažerovi. Poté jsme šli dolů poděkovat samotným hráčům pod kabinu, protože zápas s Pardubicemi odbojovali. Za to jsme jim chtěli vyjádřit podporu. S kabinou jsme v kontaktu i mimo stadion.

Říkáte, že nevěříte současnému trenérovi Růžičkovi. Jakou máte vizi, co se trenérského postu týče?

Myslíme si, že by pod nějakým mladším a progresivním trenérem tým předváděl jiné výkony. Podle nás je to i o nastavení jiného systému. Navrhujeme odvolat Růžičku s Brandou, za ně by trenérský post mohl převzít pan Mlejnek.

Gólman Tomek: Vychytat Pardubice? Těší mě hlavně zápasová praxe

S vedením jste v minulosti už diskutovali? Proběhla nějaká setkání?

Ano. Byly to schůzky vesměs ve vypjaté atmosféře. Až poslední dvě schůzky byly lepší, ale žádný velký posun nepřinesly. Rádi bychom se sešli přímo s akcionáři a vlastníky klubu. Unipetrolu chceme maximálně poděkovat za dlouhodobou podporu hokeje v Litvínově a zároveň mu předat svoje postřehy. Současnou situaci je potřeba řešit. Nechceme jen nečinně přihlížet úpadku milovaného klubu. Chceme, aby majitel cítil, že Ropákům není jedno, co se v klubu děje.