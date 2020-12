Litvínovská ikona přispěla k výhře Severočechů v prodloužení 2:1 a navíc vstřelila obě domácí branky. Tím Viktor Hübl přeskočil dosavadního rekordmana Petra Lešku a získal tak už celkem 787 bodů. Rekord komentoval spokojený Hübl se smíchem a začal netradičně.

"Co to pro mě znamená? Nejvíc to asi pro mě znamená klid, že teď už se na to přestanou ptát novináři, kdy to překonám a kolik mi chybí bodů," smál se po zápase litvínovský sympaťák. "Ale vážně, tohle možná ocením až skončím s hokejem. Teď tyhle statistiky tolik nesleduji. Je před námi více jak polovina sezony a my potřebujeme zlepšit hru," dodal už vážně litvínovský kanonýr.

Pondělní zápas Litvínova s Brnem přinesl brankové hody (6:7 SN), ale druhé utkání už tak gólově plodné nebylo. Zápas skončil po normální hrací době remízou 1:1 a v prodloužení si vystřelil rekord zmíněný Viktor Hübl.

Litvínov - Brno 2:1 PP (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 23. V. Hübl (Pospíšil), 61. V. Hübl – 36. Plášek ml. (Mueller, F. Král).

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, D. Kolář, Štich (A), Demel, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – Fronk, Gerhát, P. Svoboda – Válek, Jícha, Zygmunt.

HC Kometa Brno: Klimeš (Vejmelka) – F. Král, Pyrochta (A), Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Freibergs, Bartejs – Plášek ml., P. Holík, Mueller – Zaťovič (C), Klepiš, Schneider – Valský, Brabenec, L. Horký – Kusko, F. Dvořák, Šoustal.