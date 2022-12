„Dá se říct, že se mi tento týden dost podařil a doufám, že to bude i dál pokračovat,“ rozpovídal se mladík pro klubový web. Spoluhráči se mu už v kabině „podívali“ do peněženky. Za první trefu musel přispět do klubové kasy. „Musel jsme platit i za první zápas v áčku, tak musím platit i za první gól. Ještě se mi k tomu zrovna připočítalo, že jsem dal desátou branku zápasu, takže budu platit i za to,“ směje se Petr, že děčínský sazebník je neúprostný, oplátkou za to mu spoluhráči schovali puk, aby si svou premiérovou trefu pamatoval už navždy. V hledišti mu tleskala rodina. Parádní večer!