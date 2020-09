Trenér Michal Oliverius povede svou družinu za prvními body zítra na ledě nováčka z Hronova. Utkání se hraje od 18 hodin. „Nevíme, co od nich očekávat. Určitě jim nebude chybět elán. Musíme na to být připraveni,“ má jasno kouč Děčína. Ten by měl mít v sobotu k dispozici kompletní kádr. „Všichni jsou v pořádku,“ doplnil.

Výsledkově se Medvědům v přípravě moc nedařilo. Na to ale drtivá většina trenérů moc nehledí. „Příprava proběhla podle našich představ. Výsledkově se nedařilo, na druhou stranu jsme v každém zápase měli jinou sestavu,“ podotkl.

Velkou změnou v herním systému je zrušení play-off. Děčín nepatří k favoritům na první místo, bude tak možná chybět ta správná motivace. „Play-off je to, pro co se celá sezóna hraje. Je to vrchol sezóny. Bohužel to aktuální situace nedovoluje. My budeme hrát každý zápas za Děčín a chceme vyhrávat. O motivaci se nebojím,“ zdůraznil.

Už teď je jasné, že kvůli koronaviru se neodehraje utkání Bílina – Nová Paka. Nedá se vyloučit, že změny termínů postihnou i děčínské zápasy. „Jsme rádi, že se vůbec bude hrát. Uvidíme, co se během sezóny stane. Ale je možné, že nějaké překládání zápasů bude. Ale to se jistě stane i v jiných soutěžích. Tak to prostě je a my si budeme přát, aby takových odkladů bylo co nejméně,“ doufá.

Na trenérské lavičce bude mít po boku Jana Havlíčka, na trénincích vypomáhá i Martin Pošusta. „Tak je to trochu jiné stát na střídačce, když jsem s klukama ještě nedávno hrával. Je ale potřeba si na to prostě zvyknout. Jak já, tak i kluci, když už jsem na druhé straně barikády. Pořád jsme ale jedna kabina a parta,“ pokýval Oliverius hlavou.

Ten si minulý víkend užil rozlučkové exhibiční utkání. „Myslím si, že se to rozlučkové utkání povedlo. Dorazili i nějací fanoušci, za to jsem rád. Na konci zápasu to bylo trochu emotivní, v Děčíně jsem pár sezón odehrál a stalo se to srdcovou záležitostí. Chtěl bych i tímto poděkovat Honzovi Havlíčkovi a Lukáši Vaníčkovi, že mi umožnili tak dlouho v Děčíně působit. Samozřejmě je potřeba poděkovat spoluhráčům, fanouškům a lidem, co v Děčíně pracuji na zimním stadionu a starají se o chod celé organizace. Byly to krásné sezóny a neměnil bych,“ dodal na závěr Michal Oliverius.

Říjnový program HC Děčín:



19. října (18): Hronov – Děčín

23. října (18): Děčín – Bílina

26. října (17): Dvůr Králové – Děčín

30. října (18) Mostečtí Lvi – Děčín