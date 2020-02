Tři kola před koncem základní části je jasné, že skončí nejlépe na šesté, tedy předposlední příčce. K lednovým zápasům se vyjádřil vedoucí týmu Radek Hron. „Doplácíme stále na stejné chyby, které vyrobíme v krátkém časovém úseku. Během tří, nebo čtyř minut dostaneme slepené góly. Přitom hra směrem do útoku vůbec není zlá. Branek dáváme hodně, musíme prostě více zatlačit v obraně. Tím nechci házet vinu na obránce a brankáře. Je to i špatná defenzivní práce útočníků. Za zápasy se celkově stydět nemusíme, jde opravdu jen o ty slepené branky. Hráči mají disciplínu, nasazení, bojovnost. Ale to je prostě málo,“ vysvětlil důvody lednových porážek.

Radek Hron se však pozastavuje nad dalším faktorem – jde prý také o rozhodčí. „Další věc, kde se může odrazit výsledek zápasu v náš neprospěch, jsou rozhodčí. Před Vánoci nám v utkání proti Turnovu odvezli hráče s otřesem mozku do nemocnice. S tím samým soupeřem hrajeme hned na začátku ledna. Takoví hráči tam měli být vyloučeni hned tři do konce utkání za úder do oblasti hlavy a krku. Jsou z toho krásná videa. Je tam vidět, jak pan rozhodčí celou situaci sleduje. To samé se nám stalo v Lomnici. Kluci to mají jako koníček, musí chodit do práce. Může je to stát zdraví. Mělo by se s tím něco dělat. Je to individuální, protože jiný rozhodčí odpíská super zápas a řekne, že nechápe, proč máme tolik trestů,“ dodal Radek Hron.

Varnsdorf do konce základní části sehraje tři zápasy – V sobotu 8. února hostí doma poslední Českou Lípu, v neděli 16. února se představí v Jičíně a konečně v sobotu 22. února na vlastním ledě přivítá Frýdlant.