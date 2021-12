Děčín vstoupil do bojů proti Bánské Bystrici, která se hned v úvodu postarala o drobný šok, kdy po třech minutách vedla 3:0. Bojovný duch a odhodlání však vedl k tomu, že se v jeho průběhu skóre vyrovnalo a ve druhé části utkání jej Děčín převážil na svou stranu. Vítězství to bylo první, těžké a velmi cenné.

V dalších utkáních čekali další soupeři jako Hoba Bratislava, Székesfehérvár, Kárpáty Farkasok, UTE Budapešť a HK Partyzan. V těchto utkáních děčínští hokejisté byli vždy dovednostně lépe připraveni, a tak se rodilo jedno vítězství za druhým. Na konci prvního hracího dne měl Děčín plný počet 12 bodů a jistotu postupu do finálové skupiny z prvního místa, což bylo předzvěstí toho, že chlapci mohou druhý den napodobit svoje kamarády z klubu, kterým se tento turnaj podařilo před třemi lety vyhrát.

Druhý den na děčínské Medvědy čekali čtyři utkání proti čtyřem nejlepším celkům z protější skupiny. Hned na úvod čekal na Děčín dvojboj. Jako první přišel na řadu MAC Budapešť, kde děčínští borci na soupeře vlétli ve stylu nočního vichru a zapsali si první vítězství. Ihned následoval souboj s rumunským celkem Czíksereda, který velmi trápil favority z protější skupiny. Děčínský agresivní rychlý přístup postupně lámal sebevědomí tohoto celku a konečný výsledek byl debaklem, který asi nikdo před začátkem utkání nečekal.

Po tomto utkání již byla jistota „bedny“, avšak pro Děčín to byl první cíl, se kterým na turnaj přijel. Jako další svedli děčínští mladíci souboj s druhým českým celkem Pilsen Wolves. Toto utkání dalo hráčům zabrat po fyzické stránce a trenérům po té psychické, avšak odhodlání zvítězit bylo nakonec větší na naší straně, a tak děčínští hokejisté ubojovali vítězství nejmenším možným rozdílem 5:4. Bylo jasné, že to bude nejhůře druhé místo, ale ani to děčínský tým neuspokojilo a po obědě, kdy se servíroval řízek s hráškovou rýží, se připravoval na finálový souboj. Děčínský soupeř, Vasas Budapešť, do té doby také procházel turnajem bez ztráty kytičky, a tak to byl skutečně souboj toho „nejlepšího“ co turnaj mohl nabídnout.

Do utkání děčínští hokejisté vstoupili s vervou a nasazením sobě vlastním a od prvních minut utkání zvládli nejen po taktické, ale i dovednostní stránce. Poměrně záhy vedli 3:0, což jim dodalo mírného klidu, avšak spousty šancí nedokázali proměnit, a tak soupeř snížil. Ani to Děčínu nevzalo pomyslný vítr z plachet a dokázali přidávat další branky. Blížil se konec utkání a za stavu 6:1 soupeř „rezignoval“ na obrat a utkání dospělo do děčínského vítězství. Podruhé v historii tohoto turnaje, jehož 14. ročník právě skončil, dokázal Děčín vystoupat až na vrchol. Tentokráte však bez ztráty kytičky. Závěrečný ceremoniál tak byl odměnou pro všechny, kteří se tohoto turnaje zúčastnili.

Sestava HC Děčín: Štěpán Čtvrtník, Patrik Kukla, Nikolas Nygrýn, Richard Patrman, David Hašek, Jakub Šejc, Dominik Luka, Matěj Kubíska, Jaroslav Koval, Miroslav Koucký a Ondřej Růžička.

Trenéři: Jaroslav Hašek, Martin Luka, Karel Růžička a Ondřej Michálek