Kluci hráli na krev, byli až za hranou. Takto hodnotil David Švagrovský, trenér HC Děčín, závěr derby proti Ústí nad Labem. Tři stateční děčínští hokejisté dlouho a úspěšně bojovali proti ústecké přesilovce. Byl to vlastně obrázek toho, jaký je teď rozdíl mezi oběma druholigovými rivaly.

Poslední vteřiny utkání a děčínská radost. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Bylo to hrozně vyrovnané utkání, my jsme se zase vrátili k té poctivé práci. První dvě třetiny jsme byli o kousek lepší, v té třetí už to bylo z naší straně ustrašené, trochu jsme se báli o výsledek. Ta zarputilost byla na naší straně. Stačí si vzpomenout na závěr utkání a neskutečně odbojované dvojnásobné oslabení,“ řekl David Švagrovský, kouč HC Děčín.

„Hráli strašně na krev, bylo to za hranou. Klobouk dolů, bylo to excelentní. Věřím v sílu kabiny, v tom závěru se to ukázalo,“ zdůraznil děčínský trenér.

Jeho svěřenci nepodávali v posledních zápasech optimální výkony, nyní to vypadá, že se vrátili zpět ke hře, která jim přináší tuto sezonu úspěch. „Věřím, že tohle vítězství nám pomůže do dalších zápasů. Před derby jsme nehráli tak, jak chtěli. Posbírali jsme hodně bodů a přistupovali k tomu lehkovážně, což se nám vymstilo. Vrátili jsme se k té poctivé práci, chvilkami to bylo kostrbaté. Ale cítil jsem z hráčů tu týmovost a odhodlání se podřídit pro kolektiv. Díky bojovnosti jsme si došli pro tři body,“ usmál se.

FOTO, VIDEO: Děčínská euforie! Medvědi zvládli proti Ústí i druhé derby

Děčínští hokejisté získali skalp Ústí nad Labem už podruhé v sezoně, navíc ho porazili i v rámci letní přípravy. „Je to derby, bylo to vyhrocené, přišlo hodně lidí. Pro tenhle region je to vlastně zápas roku. Myslím si, že se to muselo líbit. Podle mě jsme byli v obou zápasech o chlup lepší. Vždy jsme šli více za hranu a dokázali se prostě více vyhecovat,“ dodal Švagrovský.

Tři kanadské body zapsal děčínský útočník Tomáš Nezbeda, který dal dvě branky a k tomu přidal jednu asistenci. „Hlavní je, že jsme ty branky dali. Je jedno, kdo je dal. Moje góly jsou úspěchem celé naší lajny, rozumíme si a hrajeme výborně,“ skromně prohlásil mladý útočník Medvědů.

„Myslím si, že první dvě třetiny jsme proti Ústí hráli naši hru a dokázali soupeře přehrát. V té třetí jsme už trochu bránili výsledek a byli trochu vystrašení. Naštěstí jsme to udrželi,“ pousmál se 25letý hokejista, který letos posbíral v 17 zápasech 32 kanadských bodů.

Nezbeda také ocenil výkon svých spoluhráčů v dlouhém dvojnásobném oslabení. „Výborná práce. Rozhodčí ale komentovat nebudu, tohle nebyl první zápas, co pískal tak, jak pískal. To je kapitola sama pro sebe,“ zakroutil hlavou.

Děčínští hokejisté drží páté místo, což se před sezonou asi nečekalo. „Jsme spokojení, je to podle mě nad očekávání. Zásluhu na tom určitě má naše trenérské duo a taky fakt, že hrajeme s pokorou a a snažíme se makat na sto procent. Ve většině zápasů nejsme favoritem. Naše umístění je odměnou za tvrdou práci a také plnění pokynů,“ všiml si Nezbeda.

To na ústecké straně převládá velké zklamání a zmar. Nejen z prohraného derby ale také aktuálnímu umístění v tabulce. Slovan se krčí na třináctém místě.

„Nevím, co říct, těžko se mi hledají slova. Rozhodně jsme si nezasloužili vyhrát, v té poslední třetině jsme asi byli lepší, ale možná to bylo tím, že Děčín už bránil výsledek. Momentálně ale prohrajeme asi s každým. Nedokážeme se dostat z vlastního pásma normální rozehrávkou, týmy na nás zatlačí, seberou nám puk a pro nás je to náročné. Z takových chyb pak dostáváme góly, necháme se také hodně vylučovat. To nás trápí. Hodně energie vydáme v obraném pásmu, směrem do útoku nám pak chybí síla. Tohle je podle mě asi největší problém,“ smutně přiznal Jan Kloz, zkušený útočník Ústí nad Labem, který do Slovanu přišel v průběhu sezony.

Ten litoval promarněné výhody v závěru utkání, kdy Slovan hrál přesilovku pět na tři a šest na čtyři. Šance si Ústí vytvořilo, ale proti srdnatě bránícím děčínským hráčům se neprosadilo. „Na té přesilovce bych nic neměnil, jen jsme to prostě netrefili. Máme tam specifické rozestavení, ale bylo vidět, že Děčín asi bedlivě koukal na video a měl nás přečtené. Pomohl jim také Michael Petrásek, chytal skvěle,“ zdůraznil Kloz.

Ústečtí fanoušci jistě nejsou spokojeni s tím, že jejich Slovan podlehl Děčínu i ve druhém letošním derby. „Já jsem sice první zápas proti Děčínu nehrál, ale byl jsem se podívat. Oba zápasy ukázaly, že pro Děčín je to prostě větší svátek a byl daleko více vyhecovanější. To nemyslím nějak špatně, je to holý fakt,“ pokýval hlavou 37letý útočník.

Kloz se také zamyslel nad aktuálním postavením ústeckého hokejové klubu ve druholigové tabulce. Třinácté místo je pro někdejšího pravidelného účastníka první ligy rozhodně nepřijatelné. „Hrajeme dobře proti silnějším soupeřům, třeba v Chomutově jsme podle mě měli vyhrát. Děčín je také dobrým soupeřem. Jak už jsem řekl, strašně hoříme v rozehrávce, dostáváme laciné branky, hlavně z dorážek. Když už nějaký gól dáme, tak na druhé straně dostaneme blbou branku. Prostě strašně kazíme,“ uzavřel vše Jan Kloz.