Naposledy prohráli zaslouženě ve Slaném, kde je tam hrající Řisuty porazily jasně 5:1. „Z naší strany to nebyl vůbec dobrý zápas. Soupeř byl jednoznačně ve všem lepší. V bruslení, agresivitě, v přesilovkáchch, organizaci hry. Odehráli jsme dobře jen třináct minut ve druhé třetině, ale gól na 3:1 nás zlomil. Kluci přestali věřit, že utkání mohou otočit. Nejvíce mě však mrzí, že kluci nemají tu správnou zarputilost, touhu neprohrát, obětovat se pro dobrý výsledek,“ zhodnotil vše smutný děčínský hokejový kouč Jaroslav Hašek.

Naopak domácí Buldoci vyhráli potřetí v řadě 5:1 , na Děčín ztrácejí už jen šest bodů. „Podle mě to byl vyrovnaný zápas. O našem vítězství rozhodly dva faktory. Spolehlivý výkon našeho gólmana Jirouška a naše produktivita v zakončení, kdy jsme byli úspěšnější, než soupeř,“ poznamenal trenér Ř isut Michal Jäger.

První trojka už se Medvědům hodně vzdaluje, vždyť na třetí Dvůr Králové ztrácejí už deset bodů. Naopak zespoda se na čtvrtý Děčín tlačí Nová Paka a právě Řisuty.

Severočeši navíc nejsou kompletní, trenérům chybí několik důležitých hráčů. „Dlouhodobě nám chybí Oliverius, navíc k němu přibyl Zicho, naposledy nebyl ani Volráb, Balcar, Kuchynka. To jsou starší a zkušenější hráči, kteří umí podržet puk i v těžkých chvílích. Umí měnit rytmus hry. Ví přesně kdy je potřeba hru zpomalit, nebo naopak zrychlit. Ti mladí jsou pro soupeře hrozně čitelní a slabší v soubojích. Ale nechceme se na to vymlouvat,“ zdůraznil Hašek, který vzápětí dodal: „Jak z toho ven? Jedině poctivým tréninkem a tím, že se budeme držet určitého plánu, který zvolíme. Musíme se vyvarovat individuálních chyb a hlavně kluci musí myslet na obranu a pak až na útok. Protože v hlavách to mají momentálně nastavené obráceně.“

HC Řisuty – HC Děčín 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Danov (Paršakov, Patyk), 10. Patyk (Okegawa), 35. Formánek, 38. Patyk (Paršakov, Danov), 54. Paršakov (Novák, Danov) – 20. Fojt (Chovanec, Faigl).

R: Čáp – Gergar, Hradil. Vyloučení: 5:3. Bez využití. Diváci: 57.

Děčín: Lavinger (Kácha) – Loukota, Kaltenböck, Mareš, Zukal, Tůma V. – Sýkora, Fojt, Ineman, Zajan, Dörner, Faigl, Smola, Chovanec, Tůma M., Petráš, Kordule.