Hokejisté Děčína mají za sebou velmi povedenou sezonu. Vlastně překvapili sami sebe. Do play-off šli z pátého místa, zatápěli těm nejlepším, v prvním kole vypadli po velkém boji s favoritem z Letňan.

Momentka ze 4. utkání čtvrtfinále mezi Děčínem a Letňany. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Pod úspěch skromného druholigového klubu se výrazně podepsal trenér David Švagrovský, kterého doplňoval asistent Michal Oliverius. Mladý kouč ale v další sezony Medvědy nepovede.

„To, že David nebude pokračovat, nás opravdu hodně mrzí. Důvody? Osobní život. David bydlí v Praze na Braníku, civilní zaměstnání má u Ruzyně. Doma má tři malé děti, manželka mu změnila zaměstnání. Do Děčína dojížděl šestkrát týdně,“ vysvětlil Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Byla to pro vedení klubu nečekaná zpráva? „Vyloženě mě to asi nezaskočilo. S Davidem jsme se bavili už během prosince, říkal, že to je náročné. Na druhou stranu říkal, že by ještě jednu sezonu vydržel. Bohužel,“ konstatoval.

Jak už bylo napsáno, děčínští hokejisté mají za sebou velmi dobrou sezonu. Navíc se prezentovali dobrým a poctivým hokejem. „Do týmu se zapracovala celá řada hráčů. Velice dobře fungovala kabina, vytvořila se super parta, která byla ochotná pracovat. To byla velká zásluha obou trenérů,“ zdůraznil Havlíček.

Medvědi hodně omladili, z výsledků možná panovaly obavy. Opak byl ale pravdou. „Všichni ukázali, že chtějí pracovat. Charakterově to je dobrý tým,“ podotkl.

Hráčský kádr zatím nedoznal velkých změn. „Co mám aktuální informace, tak odchází Jan Zedek, který pochází z Prahy a časově by to už prostě nestíhal. Ostatní hráči by měli pokračovat,“ konstatoval.

Děčínský hokejový klub se také více zaměřil na vlastní fanoušky. Byl aktivnější na sociálních sítích, natáčel různá videa. „Je to tak, chtěli jsme být silnější i v tomto ohledu. Samozřejmě nám hrálo do karet, že se nám dařilo. Kdybychom byli na spodku tabulky, tak by se nám ty nápady hůř vymýšleli. Chtěli jsme prostě více vtáhnout naše diváky,“ poznamenal.

Hledání nového trenéra je nyní hlavním cílem. Není to ale vůbec lehké. „Nového kouče hledáme od půlky března, už jsme někoho oslovili, ale zatím nic neklaplo. Není to jednoduché, jsme vlastně příhraniční město,“ pokrčil Havlíček rameny.

Chystá HC Děčín nějaké novinky do další sezony? „Rozpočet bychom chtěli mít na stejné úrovni, jako v minulé sezoně. Trošičku nám klesla podpora města, snad to zvládneme. Jinak jsem rád za modernizaci světelné tabule. Chystáme také nové dresy,“ dodal manažer děčínských hokejistů.