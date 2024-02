Děčínští hokejisté vyfasovali na ledě silného Tábora těžký debakl 1:8 a prohráli třetí zápas v řadě. V tabulce nadstavbové skupiny dřží páté místo.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Medvědi drželi krok první třetinu, po které na tabuli svítilo skóre 1:1. Od té druhé ale nestíhali, na ledě kraloval Tábor a nakonec zaslouženě vyhrál. Hostům nepomohlo ani střídání brankářů.

„Utkání se mi hodnotí strašně těžko, protože výsledek je pro nás hodně krutý. S Táborem jsme drželi krok v podstatě jenom tu první třetinu, od té druhé soupeř hodně přidal, zatlačil nás do defenzivy a k ničemu nás nepustil. Musíme uznat kvalitu a sílu soupeře, který opravdu ukázal, že patří do absolutní špičky téhle ligy a zaslouženě vyhrál," sportovně přiznal David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Zdroj: HC Děčín

„Ačkoliv tomu konečné skóre neodpovídá, nastoupili jsme dnes proti sympaticky hrajícímu soupeři. My jsme však v utkání podali velmi kvalitní výkon, který nakonec podpořilo i to velké množství gólů. Tak výrazný rozdíl byl ale skutečně daný hlavně tím, že jsme už podruhé za sebou hráli opravdu velice dobře. Myslím si, že se divákům díky oběma stranám muselo utkání líbit a bavili se. Za to jsme velice rádi, protože právě to je cesta, po které chceme jít i do play-off," zhodnotil utkání Jakub Grof, trenér Tábora.

Do konce nadstavby zbývají Děčínu odehrát čtyři zápasy. Ve středu 21. února hostí od 18 hodin čtvrté Letňany. „Teď se musíme soustředit hlavně na ty nadcházející utkání, utkání v Táboře hodit za hlavu, koukat jen na sebe a udělat maximum pro to, abychom si v těch závěrečných zápasech vytvořili co nejlepší pozici do play-off. Jedeme dál," dodal Švagrovský.

HC Tábor - HC Děčín 8:1 (1:1, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 7. Šulek (Suchánek), 24. Jáchym (Šulek), 30. Hubata (Šulek, Hajič), 33. Huna (Zadražil, Seidl), 49. Dančišin (Duda, Plášil), 51. Matušík (Jáchym, Zeman), 53. Seidl (Hajič, Zadražil), 59. Hubata (Matušík, Hajič). - 6. Nezbeda (Brož).

Rozhodčí: Trnka - Sýkora, Brtník. Vyloučení: 2:3 Využití: 1:0 Góly v oslabení: 0:0 Střely: 42:23 Diváci: 1708.

HC Děčín: Horák (33. Lavinger) – Brož, Kučera, Petrásek, Loukota, Bartoň, Zedek, Tomšík – Nezbeda, Faigl, D. Tůma, Parshakov, Smola, Nowák, J. Tůma, Chovanec, Černý, Macek.