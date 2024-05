„Aktuálně hledáme trenéra. Míříme do Liberce nebo do Děčína, rádi bychom, aby sebou přivedl zkušené hráče, kteří by doplnil náš mladý a ne moc široký kádr. Jinak chceme hrát krajskou soutěž, aby měli kde hrát naši mladí hráči,“ řekl Damašek.

Pane předsedo, jak hodnotíte sezonu z pohledu mužů, kteří v krajské lize skončili poslední?

Chtěli jsme play-off, takže nás to poslední místo mrzí. Měli jsme jiné plány. Na druhou stranu to neberu jako velké zklamání. Tým je hodně mladý, musí nasbírat zkušenosti. Když byl kompletní, tak jsme dokázali sehrát vyrovnané zápasy i proti nejlepším soupeřům v soutěži. Samozřejmě nás mrzí vysoké porážky. Je potřeba více pracovat, pak věřím, že to přinese nějaké ovoce.

Dozvuky I.B třídy: Souboje s „elitou“ kluby z Děčínska výsledkově bolely

Nebyly některé zápasy pro váš mladým frustrující?

Pokud prohráváte, tak to nikdy není dobrý pocit. Musím ale říct, že mladší kluci to paradoxně nesli lépe, než ty starší. Jak už jsem řekl, když jsme byli kompletní, tak jsme hráli vyrovnané zápasy se všemi.

Jak hodnotíte sezonu z pohledu mládežnických celků?

Vezmeme to popořadě. Starší žáci měli průměrnou sezonu, moc zápasů nevyhráli. Zlepšilo se to na konci sezony. Jsem trpělivý, o výsledky tady zase tolik nejde. Překvapili nás mladší žáci, kteří celou sezonu odehráli s hodně mladým týmem. Nakonec skončili druzí za Libercem, nechali za sebou další velké týmy. Pak tu máme druhou, třetí a čtvrtou třídu. Já to beru jako přípravky. Jejich soutěže se hrají turnajově, výsledky se nepočítají.

Máte ohledně mládeže nějaké novinky do dalšího ročníku?

Nově založíme dorost, takže budeme mít, kromě juniorky, kompletní mládež.

Jak vám fungují nábory?

Hodně pozitivně vnímám akci Pojď hrát hokej, která nám přivedla zhruba 25 nových dětí. Do škol nás moc nepouští, přesto neleníme. Máme vlastně „náborový stánek,“ se kterým vyrážíme na různé akce. Jednu bude pořádat Dům dětí a mládeže, v září se koná Den záchranných složek, kam se nabalí jakýsi sportovní den. Vždy nám to nějaké děti přivede.

Dozvuky z I.A třídy: Junior natahuje sérii, Rumburk dostal další nářez

Co se děje aktuálně ve vašem hokejovém klubu?

Mám tady jednu zajímavost. Hokejový svaz nám umožnil koupit pro naše mladé hokejisty za symbolickou cenu vstupenky na mistrovství světa. Takže pořádáme zájezd 55 členů. Také jednáme s městem o projektu rozšíření kapacity zimního stadionu. Jde nám hlavně o šatny. Také řešíme venkovní prostory u haly.

Jaké plány máte s týmem dospělých?

Aktuálně hledáme trenéra. Míříme do Liberce nebo do Děčína, rádi bychom, aby sebou přivedl zkušené hráče, kteří by doplnil náš mladý a ne moc široký kádr. Jinak chceme hrát krajskou soutěž, aby měli kde hrát naši mladí hráči.

Není tajemství, že na město „tlačí“ sportovní kluby z Varnsdorfu. Jak je to u vás?

My nemáme problém se sportovištěm, to patří městu. Myslím si, že vedení města je sportu nakloněno. Podpora mládeže se čerpá z grantového systému koncepce města. Tam se nám podpora mírně navýšila. Samozřejmě se nám nedostává moc velké podpory na muže. Dostáváme 20 tisíc, ale sezona nás stojí 300 tisíc. Tam by se určitě hodil nějaký jiný dotační systém.

Vypadá to, že budoucnost varnsdorfského hokeje, není špatná, viďte?

Myslím si, že u těch nejmenších je to v pohodě. Postupně to samozřejmě bude odpadat, děti se rozhodnou pro jiný sport, někdo půjde třeba do jiného klubu. Budoucnost ale vidím v pohodě, věřím, že nám do týmu mužů budou postupně další hráči dorůstat. Vnímám také zlepšenou atmosféru okolo našeho hokeje. Rodiče jsou jako fanouškové dobří, více se fandí, než nadává (úsměv). Mládež má stejně klubové oblečení, máme nové dresy. Snažíme se posouvat krůček po krůčku.