Do utkání přitom Medvědi vstoupili skvěle. Díky trefám Chrpy a Smoly vedli po první třetině 2:0. V prostřední části ale Bílina dokázala vyrovnat. V té poslední je na koně poslal Zdeněk. V závěru to zkoušel Děčín bez brankáře, místo vyrovnání ale přišly další góly od Kubinčáka a Jakuba.

„Nastoupili jsme do utkání zodpovědně. Co se pak stalo? Nevím, dohnal nás fakt, že někdy jsme vyhráli a nebyli lepší. Teď to bylo naopak. Myslím si, že jsme měli více šancí, ale kolikrát jsme netrefili ani prázdnou branku,“ klopil oči Daniel Volráb, zkušený děčínský útočník.

Další nepříjemnou zprávou pro hokejový Děčín je fakt, že Drakům z Bíliny podlehli počtvrté v sezoně! Vzájemnou bilanci má tak daleko lepší klub z Bíliny. „Samozřejmě to víme. Teď s nimi budeme hrát hned v pondělí. Na začátku února pak jedeme do Bíliny. To budou rozhodující zápasy. Ten první jsme doma nezvládli, možná chybělo štěstíčko, možná důraz. Uvidíme, s čím k nám Bílina přijede. Ústí nehraje, takže asi bude posílená. My musíme hrát zezadu a proměňovat za každou cenu naše šance,“ zdůraznil.

Medvědi prožívají špatnou sezonu, navíc z posledních osmi zápasů vyhráli jenom jediný. Zdá se, že chomutovský elán postupně uvadá. „Je pravda, že kluci z Chomutova byli zvyklí hrát jednou týdně, navíc tolik necestovali. Myslím si, že soupeři ze začátku nevěděli, co od nich čekat. Teď už si na ně dávají více pozor a připravují se na ně,“ konstatoval.

Hokejový klub v Děčíně se tak dostává ještě pod větší tlak. Hrozba posledního místa a boj o holou záchranu ve druhé lize je stále velmi aktuální. „Nechci dělat zlou krev, ale dnešní generace mladých je prostě jiná. Jsou vychovaní jinak, než my. Bohužel se to odráží na výkonech. V Děčíně chybí střední generace, tedy hráči mezi 26 – 32 lety. Prostě bychom potřebovali pět, šest kluků, kteří by to táhli. Když se podívám na ostatní kluby, tak je vidět, kolik mají ve svých řadách legionářů. My jsme jeden z malá klubů, který chce sázet na vlastní kluky. Možná bychom měli obětovat tři roky a více se věnovat našim mladým,“ zamyslel se Volráb.

Na konci ledna navíc odejde čtveřice chomutovský hráčů, o kádr se ale zkušený forvard nebojí. „Ne, fakt se nebojím. Můžu říct, že s námi trénují kluci z juniorky a je tam pár zajímavých kluků. Možná nadchází čas, aby dostali šanci a lepší prostor. Prostě za cenu horších výsledků si nechat ohrát mladé kluky a vytvořit novou generaci,“ uzavřel vše.