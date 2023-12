Poslední druholigový výjezd roku se pro hokejové Medvědy z Děčína vyvíjel dobře, když proti Chebu hned dvakrát vedli. Soupeř však dokázal pokaždé vyrovnat, podruhé se tomu stalo v 55. minutě. Duel následně dospěl do prodloužení, ve kterém fanoušci branku neviděli, takže nakonec o vítězi musely rozhodnout nájezdy. V nich byl šťastnějším týmem domácí celek, což pro Grizzly znamenalo, že se z Karlovarského kraje vrátili s bodem.

Hokejisté Děčína - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Děčín šel brzy do vedení, když v čase 3:39 potrestal dvojnásobné vyloučení soupeře. David Tůma z hranice kruhu parádním švihem vymetl pavučiny za domácím gólmanem - 0:1. Ve 12. minutě se až k brankáři proháčkoval Šimon Krutina, proti němu však zasáhl Ondřej Skokan. V předposlední minutě úvodní části se hnal do protiútoku Ferdinand Tóth, s jehož střelou a následnou dorážkou si Skokan poradil.

Ve 21. minutě ujel Marek Švec, ale přestřelil, šance ještě pokračovala, když Petr Rozhon našel před bránou Petra Kořána, proti jehož pokusu skvěle zakročil Skokan. Ve 25. minutě zakončoval situaci dva na jednoho David Černý, jenže mimo a následně nebezpečně střílel z mezikruží Jan Smola, který se však také netrefil mezi tři tyče. Asi v polovině utkání nebyl daleko od gólu Adam Bartoň, jenž dorážel ránu Vladimíra Brože, jenže Jakub Kašpar nedovolil Děčínu skórovat. Ve 31. minutě mohl potrestat ztrátu Medvědů Jaroslav Vašíček, nicméně v poslední chvíli mu puk sjel z čepele. V čase 37:24 se Chebu povedlo vyrovnat, přesilovkovou kombinaci zakončil do prázdné Petr Kořán - 1:1. Srovnaný stav vydržel jen půl minuty, jelikož se Grizzly vrátili do vedení. Tomáš Faigl parádním pasem oslovil přijíždějícího Davida Tůmu a ten zblízka překonal Kašpara - 1:2.

Výsledky jsou nad očekávání, přiznal manažer hokejistů. Mrzí ho nízké návštěvy

V 50. minutě se v oslabení dostal do úniku Václav Stejskal, ale s jeho pokusem si poradil děčínský gólman. V 54. minutě našel Tomáš Faigl u vzdálenější tyčky Tomáše Nezbedu, který se nadvakrát pokoušel překonat Kašpara, ovšem neúspěšně. Chebu se povedlo v čase 54:33 vyrovnat, když David Novotný obral obránce na modré o puk, pláchl všem a svůj únik zakončil mezi betony gólmana - 2:2. V 58. minutě se musel činit Ondřej Skokan a střelu Novotného vytěsnil ramenem. Další branka v základní hrací době už nepadla, takže na řadu přišlo prodloužení.

V 63. minutě se prokličkoval až před brankáře David Černý, jenže jeho klička byla příliš dlouhá a šla mimo. V poslední minutě prodloužení měl ještě šanci Vojtěch Šik, jenž stačil tečovat nahozený pokus, nicméně Skokan vytáhl levý beton. Ani prodloužení o vítězi nerozhodlo, a tak přišly na řadu nájezdy. V nich zajistil bonusový bod pro Cheb Michael Čejka - 3:2.

Ohlas trenéra Davida Švagrovského:

„Myslím si, že to byl urputný a bojovný zápas, chvílemi až juniorský hokej. Pochvala pro oba brankáře, kteří podali výborný výkon, hlavně domácí gólman ve druhé třetině podržel svůj tým, kdy jsme měli několik šancí a měli jsme zápas překlopit a odskočit na více než jeden gól. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsme si dnes absolutně nepomohli speciálními týmy, ať už to bylo 5 na 3 nebo v závěru 4 na 3. Bod po 60 minutách asi zasloužený a bod navíc pro Cheb za bojovnost a houževnatost v těch oslabeních. Teď nás čeká poslední domácí zápas Letňanami a my musíme udělat všechno pro to, abychom se vrátili na vítěznou vlnu a tři body zůstaly doma.“

Tabulka: 1. Tábor 59, 2. Příbram 58, 3. Chomutov 57, 4. Letňany 47, 5. HC Děčín 44, 6. Vrchlabí 42, 7. Mostečtí Lvi 39, 8. Benátky n. J. 31, 9. Kobra Praha 27, 10. Kralupy n. Vlt. 22, 11. Ústí nad Labem 21, 12. Cheb 21, 13. Písek 17, 14. Hronov 17, 15. Řisuty 14.

HC Stadion Cheb – HC Děčín 3:2n (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0)

Branky a asistence: 38. Kořán (Čejka, D. Novotný), 55. D. Novotný, rozh. náj. Čejka – 4. Tůma (Nezbeda, Brož), 38. Tůma (Faigl, Bartoň)

Sestava Děčína: Skokan (náj. Petrásek) – Bartoň, Brož (A), Zedek, Kučera, Kaltenböck, Loukota, Starý – Faigl (C), Nezbeda, Tůma (A) – Parshakov, Černý, Smola – Sýkora, Jursa, Nowák – Hruška.

Zdroj: hcdecin.cz