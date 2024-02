„Myslím si, že průběh sezony musíme hodnotit kladně. Máme vlastně zajištěnou účast v první šestce, která zajišťuje účast v play-off. Teď se musíme snažit si naší pozici ještě vylepšit,“ má jasno 25letý hokejista.

Zdroj: HC Děčín

V nadstavbové skupině už lehkého soupeře nepotkáte, zápasy jsou navíc často hodně vyhecované. „Je to takový předvoj pro play-off. Zápasy jsou hodně kontaktní, má to náboj. Mě to ale nevadí, mám to rád,“ usmál se. Koho by si pro vyřazovací boje přál, neřeší. „My se musíme koukat hlavně sami na sebe a pořádně se připravit na jakéhokoliv soupeře,“ podotkl.

Jak už bylo řečeno, Nezbeda přišel do Děčína v roce 2022 z Nové Paky. „Po sezoně mi volal pan Havlíček, manažer klubu. Párkrát jsme se viděli, domluvili se na podmínkách a bylo to. Mě to prostě zaujalo. Bydlím v Liberci, takže to nemáme zase tak daleko. Na druhou stranu to někdy není sranda, přeci jen sedíte v autě dvě a půl hodině. Ale nejezdím sám, v tom je to zase dobré,“ prozradil.

K Medvědům přišel s mladším bratrem Lukášem, ten se ale rozhodl věnovat se hokeji tak trochu jinak. „Brácha se odstěhoval z Liberci blíž k našim rodičům. Pracuje tam s tátou a strejdou. Do Děčína už by to měl hodně daleko, takže hraje krajskou soutěž v Nové Pace,“ přiblížil aktuální osud svého bráchy.

Nezbeda sice patří k nejlepším hráčům v kanadském bodování. V posledních zápasech se ale zasekl. Důkaz? Za posledních pět zápasů nasbíral tři body, za jednu branek a dvě asistence. „Je pravda, že to teď z mé strany není optimální, je to moje menší krize. Ale to může potkat každého hráče. Věřím, že se to zase zlepší. Osobně jsou moje body dílem celé naší lajny, kde mám vedle sebe zkušené kluky. Za jim musím poděkovat,“ pochválil své parťáky z útočné řady.

Svou kariéru začal Tomáš na libereckém zimním stadionu. Jeho pohled na další hokejovou kariéru se zlomil v juniorské kategorii. „Tehdy jsme chodili hrát první ligu za Benátky, co si pamatuji, tak jsme dostali nějaké smlouvy. V té době jsem se tak nějak pochopil, že se hokejem nebudu vyloženě živit. Navíc jsem se rozhodl, že půjdu na vysokou školu,“ ohlédl se za svou minulostí.

Nezbeda patří k děčínským lídrům, sám ale netuší, zda bude v další sezoně pokračovat nebo zkusí jiné angažmá. „Teď to nedokážu říct, musím přiznat, že tohle chci řešit na konci sezony. Smlouvu mám do konce roku, pak se uvidí, co přijde,“ pokrčil rameny.

Na druhou stranu přiznal, že ho vyšší soutěž neláká, ve druhé lize je spokojený. „První liga? Asi bych neměl zájem. Taky už mi není dvacet let. Co se týče peněz, tak třeba ve druhé lize dostanu více, než v první. Navíc to můžu skloubit s prací,“ vysvětlil.

Ať už to dopadne jakkoliv, je letošní sezona z pohledu děčínského hokeje, zatím úspěšná. „Myslím si, že trenér David Švagrovský přinesl do týmu dobrou filozofii. Celkově si pod ním kabina sedla, tým dře a táhne za jeden provaz. Myslím si, že tohle se před sezonou asi moc nečekalo. Těžko říct, kam až v play-off můžeme dojít. Ale jak se říká, půjdeme zápas od zápasu. Stát se může cokoliv. Dokázali jsme si, že můžeme hrát proti každému. Záleží jen na nás a na tom, co předvedeme,“ pravil rázně.

V závěru Tomáš prozradil, čím se vlastně živí. „Podnikám ve financích, jsem prostě finanční poradce v Liberci. Je to už rok a půl, začal jsem hned po vysoké škole,“ dodal na závěr.