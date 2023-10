Medvědice daly těsně před koncem zápasu alespoň čestnou branku, zatím se během pěti utkání trefily devětkrát. Jenže inkasovaly sedmatřicetkrát… „Spokojené nejsme, to je jasné. Chybí nám koncovka, musíme na tom pořádně zamakat. My se především snažíme dávat šanci každé, prostě aby nikdo neseděl na střídačce. Nikdo si nehraje na hvězdy, i když mezi námi jsou výkonnostní i věkové rozdíly."

Hueberová poukazuje na velký problém, který děčínské ženy v této sezoně trápí. „Máme jen jeden trénink týdně. To je pak znát, běháním a dalšími pohybovými aktivitami ten chybějící led nenahradíme. Potřebovali bychom, aby nám vycházeli ti, kteří rozhodují o ledech, víc vstříc. Jeden led týdne je prostě málo."

Děčínské hokejistky vedou Karel Bedan a Jiří Martin, Eva Hueberová si jejich přítomnost pochvaluje. „Oba jsou do hokeje zapálení. Měly jsme pod nimi dobrou letní přípravu, nabraly jsme fyzičku, jen teď chybí ty ledy. Oba nás učí hlavně nebát se hrát s pukem. Chtějí po nás, ať jsme dravé, hodně nás podporují."

Kapitánka Medvědic hraje v Děčíně už dlouhou dobu, může tak srovnávat sílu týmů, které zažila. „Myslím si, že je to pořád lepší a lepší. Jen bychom byli rádi, kdyby byla základna hokejistek větší. Rádi bychom přilákali ještě další holky, ale není lehké je sehnat. Snažím se o to různými nábory. Co se týče kádru v této sezoně, tak se trošku změnil. Někdo odešel, někdo přišel, máme tu například mladou holčinu z Teplic a další nové tváře."

Nejbližší cíl Děčína? „Začít vyhrávat! Ale cítím, že to jde nahoru, každý zápas se zlepšujeme, tak se snad brzy dočkáme," zní z úst děčínské veteránky.