„Sen se stal skutečností. Musím říct, že po vítězství v prvním zápase v Praze jsme si opravdu věřili, že to před našimi skvělými fanoušky dotáhneme do úspěšného konce. Myslím, že jsme dnes byli celé utkání o trochu lepším mužstvem. Měli jsme trochu obavy z našeho velkého hřiště, protože Kobra disponuje hráči s výborným bruslením. Chtěli jsme hrát ještě lépe do obrany než u nich a přecházet do rychlých protiútoků, které se nám v poslední době dařily,“ řekl spokojený Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.