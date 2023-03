Litvínov prohrál i třetí zápas předkola play off s Třincem a sezona pro něj končí. Doma sehrál s Oceláři další vyrovnaný duel, ale opět těsně silnému soupeři podlehl, tentokrát 2:4. Vítězný gól dal v závěrečné třetině Vrána, výhru a postup pojistil střelou do prázdné branky Růžička.

Litvínov - Třinec | Video: Deník/František Bílek

„Gratuluji soupeři k postupu. Nám v každém utkání chyběla aspoň špetka k tomu, abychom byli lepší než Třinec. Je to hořký konec, ale kdyby nám někdo na začátku sezony řekl, že to takhle dopadne, tak bychom to asi brali," konstatoval trenér chemiků Karel Mlejnek krátce poté, co jeho tým se Slezany padl potřetí v řadě.

Znovu srdnatě bojující Litvínov nasadil do branky Zajíčka, ten ale už v páté minutě trestuhodně pustil za svá záda Voženílkův pokus. Poté ale předvedl parádní výkon a svému mužstvu dával naději na výsledkový obrat. „Do branky jsme dali Zajdu, věřili jsme mu a říkali jsme si, že to pro tým bude ten potřebný impuls," řekl Mlejnek k změna v brankovišti.

Domácí ještě v první třetině vyrovnali, Třinec si ale ve druhé třetině vedení vzal. Drama pokračovalo i v poslední periodě, po vyrovnávajícím gólu Havelky byl slušně zaplněný stadion v euforii. Zmrazila ji ale individuální akce Vrány, který nedal Zajíčkovi šanci. Verva ještě zkusila power play, do vyložené šance se ale nedostala a naopak do prázdné klece kapitulovala.

„Byla to velmi náročná sezona. Měli jsme do ní špatný vstup, ale pak jsme se vzchopili. Možná jsme mohli mít v předkole přijatelnějšího soupeře, ale ani s Třincem jsme neudělali ostudu," shrnul účinkování Severočechů v ročníku 2022/2023 Mlejnek.

HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 18. Hlava (Helt), 44. Havelka (Jurčík, Hlava) - 5. D. Voženílek (L. Hudáček), 25. Nestrašil (J. Jeřábek), 49. Vrána (Dravecký, Marinčin), 59. M. Růžička. Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:3. Využití: 0:1. Diváci: 5452. Konečný stav série: 0:3.



Litvínov: Zajíček - Zile, Strejček, Šalda, D. Zeman, Demel, Jaks, Freibergs - Abdul, M. Sukeľ, Kudrna - P. Zdráhal, Estephan, Š. Stránský - Hlava, Gut, Helt - Zygmunt, Jurčík, Havelka. Trenér: Mlejnek.



Třinec: Mazanec - Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Marian Adámek, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Daňo - D. Voženílek, L. Hudáček, Nestrašil - Dravecký, Vrána, Chmielewski - Kurovský, Miloš Roman, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.