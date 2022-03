Děčín si po předposledním utkání v sezoně zajistil záchranu. Obrovská úleva, viďte?

Určitě. Nechtěl jsem být jako manažer podepsán pod sestupem do krajského přeboru. Nakonec se nám povedlo druhou ligu zachránit, tím ale všechna pozitiva končí. Celá sezona byla takovou noční můrou.

Co bylo tedy v tomhle ročníku z vašeho pohledu špatně?

Z hlediska klubu byly podmínky nastavené dobře. Po covidu jsme byli od května na ledě. Během srpna nám ale z přípravy vypadla řada hráčů. Tohle mělo hodně špatný vliv na další průběh sezony.

Můžete si vzít z toho všeho něco pozitivního?

Uff…těžko něco vybírat. Velmi pozitivní byly výkony Pavla Zajana. Po celou sezonu odvedl kvantum práce. To samé platí o Danu Volrábovi. Tím to víceméně končí. Je pravda, že člověk díky tomu nabral hodně zkušeností. Je jasné, že se musíme snažit sehnat hráče odjinud. Díky naší spádovosti a dalším okolnostem to rozhodně nebude jednoduché.

Takže jít cestou vlastních odchovanců je tedy nemožná?

Nabízí se otázka, zda jsme kádr nepodcenili. Nemyslím si. Strašně bylo znát, že skončil Michal Oliverius. Najednou chyběl lídr v kabině i na ledě. To bylo špatně, chyběla kvalita. Bohužel, lokální kluci jí prostě nemají. Chtěli jsme mít mladší tým, ale jinak to nešlo. Pokud se mladí hráči o své místo dostatečně neporvou, nebudou prostě hrát.

Trenér Vladimír Kýhos bude pokračovat?

V téhle chvíli to nemohu potvrdit. Teprve si s trenéry sedneme a probereme hodnocení právě skončené sezony. Je to všechno ještě moc čerstvé.

Bílina patří do kraje tak čtyři roky. Musíme jí tam poslat, burcuje Zika

Jak jste byl spokojený se spoluprací s ostatními týmy? Mám na mysli například střídavé starty.

Kromě Chomutova nám nefungovala vlastně žádná spolupráce. Tímto chci Chomutovu moc poděkovat, obrovsky nám pomohl v boji o záchranu! Jsem zastáncem toho, mít svůj kádr. Ale okolnosti nás donutily, abychom si prostě pomohli hráči z jiného klubu. Našim prvořadým cílem je mít dvacet kvalitních hráčů pro druhou ligu. Taky chceme, aby se více pracovalo v tréninku.

Tým už dostal volno?

Jak jsem říkal, teprve si musíme sednout s trenéry a probrat, co bude dál. Spíše se přikláním k tomu, aby hráči dostali volno a do akce bychom šli tak 20. dubna. My musíme mít čas zkvalitnit náš kádr. Je to smutné, ale ten stávající by ve druhé lize nemohl hrát důstojnou roli.

Máte nějaké plány ohledně vylepšení vašeho zázemí?

Tuším, že v rozpočtu města je položka na výměnu kondenzátoru. Jde o technickou věc, která se týká strojovny a chlazení. Je to potřeba, věřím, že v letních měsících díky tomu uspoříme. Rád bych s městem jednal také o světelné tabuli. Bylo by to zajímavé pro diváky, partnery. Navíc naše současná tabule to má prakticky za sebou. Žárovky jsou slabé, nejde to už opravit. Byl bych rád, kdyby se to v nějakém blízkém časovém horizontu podařilo zrealizovat.

Shodneme se, že to byla pro děčínský hokej náročná sezona. Těšíte se na odpočinek?

Těším, moc. Věřte mi, že v poslední době jsem si toho hokeje opravdu moc neužíval. Spíše to bylo naopak. Člověk se pořád bál, jestli uděláme tady bod, nebo tam bod. Stále jsme museli koukat v tabulce za vlastní záda. Těším se na jarní prázdniny, od hokeje vypnu. Zároveň se těším na další práci, je pro nás motivací, aby se tak příšerná sezona neopakovala. Čeká nás hodně práce. Na konci března by mě měly čekat státnice. Ještě budeme objíždět pár zápasů, hrají se baráže, hraje se extraliga juniorů. Je potřeba vysledovat hráče, kteří by se nám případně hodili do našeho týmu.