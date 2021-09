V generálce sice Děčín porazil 4:1 Řisuty, výsledkově to ale nebyla žádná sláva. S přípravou nebyl vůbec spokojený ani Jan Havlíček, manažer hokejového klubu. „Jsem realista. Příprava se nepovedla. Byl bych rád za střed tabulky,“ přiznal Havlíček, který se spolu s dalšími manažery v rámci Asociace druholigových klubů ledního hokeje snaží pozvednout povědomí o třetí nejvyšší soutěži.

Příprava vašeho druholigového týmu nebyla zrovna ideální. Souhlasíte?

Je to bohužel tak. Příprava se nám prostě nepovedla. Nebyl jsem spokojený s výsledky přátelských zápasů, přístupem hráčů, ale také herním projevem. Dokonce jsme museli nějaké přípravné duely zrušit. Prostě se nám to nepovedlo.

Od toho se asi budou odvíjet sezonní cíle. Jaké jsou?

Jsem realista. Jak už jsem zmínil, příprava se nepovedla. Holt musíme jít krůček po krůčku. Práce pana Kýhose se neukáže ze dne na den. Potřebuje nějaký čas. Věříme, že se ta jeho pracovitost co nejdříve přenese na samotné hráče. Osobně bych byl rád za střed tabulky. Budeme mít hodně mladých hráčů, pro řadi z nich půjde o první sezonu mezi dospělými.

Nebyl trenér Kýhos trochu rozladěný z toho, jak příprava vypadala?

Je to velice pozitivní člověk. Naštvaný asi byl, ale nenechává to na sobě znát. Kouká se směrem dopředu. Od té doby, co přišel, se ten přístup, nasazení a tréninky zlepšily. Je potřeba trochu času, než si to sedne.

Co se týče hráčů, tak spolupracujete s prvoligovými Litoměřicemi. Máte tedy někoho na střídavé starty?

Ano. Jde o čtyři hráče - brankář Sklíba, obránce Černohorský a útočníci Berka a Smola. Všichni jsou na hraně litoměřické sestavy. Pokud by se nevešli, měli bychom je mít k dispozici. Jsou to kvalitní hokejisté, věřím, že nám pomůžou.

Na kom byste chtěli stavět?

Stavět určitě můžeme na našem brankáři Lukáši Lavingerovi. To pro nás bude asi základní stavební kámen. Protože jsme loni odehráli jen čtyři utkání, pořád tam vidím velkou mezeru po ukončení kariéry Michala Oliveriuse. Budu rád, pokud nám někdo z hráčů vyskočí a bude třeba atakovat jeho kanadské body, protože těch vždycky sbíral hodně.

Kdo by to mohl být?

Sám jsem zvědavý, co třeba Tomáš Faigl, který s ním hrával na křídle. V pondělí jsme volili kapitána a dostal důvěru od hráčů. Takže od něj čekám týmový přínos i v produktivitě. Dál jsem zvědavý na Dana Volrába, Pavla Zajana… Věřím, že se hráči rozehrají a snad prokážou své kvality.

Jistě se těšíte na vaše fanoušky, kteří na hokej dlouho nemohli…

Těšíme. Rok nemohli jít lidi v Děčíně na hokej. Věřím, že zase začnou chodit a vytvoří nám parádní prostředí. Doufám, že budou zvědaví na pana Kýhose a na práci, kterou tady odvádí. Snad fanoušky nezklameme.

Autor částečně čerpal z rozhovoru na hokej.cz.