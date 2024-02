Zaslouženě. Děčínští hokejisté zvládli derby proti Mosteckým Lvům a zejména díky výkonu v prvních dvou třetinách vyhráli 4:1. Medvědi posílili v nadstavbě svou pozici v první pětce, bodově jsou na tom stejně, jako čtvrté Letňany.

Podívejte se na pozvánku Děčín - Most. | Video: HC Děčín

Svěřenci Davida Švagrovského tak vyhráli sedmý zápas v řadě na domácím ledě, výhru nad Mostem viděly skoro čtyři stovky fanoušků. Utkání se rozhodlo v polovině, kdy si hlavní slovo vzal děčínský David Tůma. Jeden z klíčových hráčů zasadil Lvům těžký direkt v podobě rychlého hattricku. Ten vměstnal mezi 27. a 33. minutu.

„Musím kluky za předvedený výkon pochválit. Chtěli jsme do utkání vletět, nasadit nějaké tempo a udávat rytmus hry. To se povedlo. První a druhá třetina byla z naší strany velmi dobrá. Navíc se nám dařilo směrem dozadu, soupeře jsme k ničemu nepustili. Troufnu si říct, že branek jsme mohli dát více, kluci tam měl řadu dalších šancí. Ale Mostu skvěle zachytal brankář,“ všiml si David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Třetí třetina už nabídla vyrovnanou bitvu, hosté už neměli co ztratit a hodně riskovali. „Soupeř to více otevřel, hra se přelévala ze strany na stranu. Tady jsme na kluky tlačili, aby byli zodpovědní a dobře se rozhodovali při řešení těžkých situací,“ připomněl.

„Celkově jsme ale zápas měli pod kontrolou a samozřejmě jsme rádi, že ti body zůstali doma. Dodalo nám to klid do sobotního zápasu proti Příbrami, na který se pomalu budeme připravovat,“ dodal na závěr.

„Těžký zápas s kvalitním soupeřem. Děčín celou sezonu prokazuje skvělé výsledky, daří se mu a zápasy s ním jsou těžké. Ze začátku to bylo vyrovnané, bohužel v prostřední třetině jsme díky naší nekoncentrovanosti dostali tři rychlé góly a tam se to vše zlomilo. Domácí si to už pohlídali a my na zvrat neměli dostatek sil," zhodnotil utkání Lukáš Bednařík, šéf Mosteckých Lvů.

HC Děčín - Mostečtí Lvi 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 27. D. Tůma (Vl. Brož, T. Nezbeda), 29. D. Tůma (Faigl, Vl. Brož), 33. D. Tůma (Faigl, T. Nezbeda), 50. J. Tůma (Loukota, Macek) – 44. J. Procházka (Řehoř, Jindra).

R: Glanc – Toman, Bertlík. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 392.

Tabulka nadstavby: 1. Chomutov 90, 2. Tábor 84, 3. Příbram 76, 4. Leťnany 64, 5. HC Děčín 64, 6. Vrchlabí 54, 7. Most 50, 8. Ústí nad Labem 37.