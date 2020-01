„První třetinu na nás domácí Most, jak se říká, doslova vlétl. Neuvěřitelně bruslil a tím nás dostal pod velký tlak. Nedokázali jsme si s tím poradit. Trochu slabší chvilku si vybral jinak celou sezónu spolehlivý brankář Lukáš Lavinger. Hráli jsme pořád bez kotouče. Šance, které jsme měli, jsme neproměnili a domácí tvrdě trestali,“ smutně přiznal trenér Děčína Jaroslav Hašek.

Tahle fáze utkání byla pro další vývoj klíčová. „Ta první třetina dala vlastně ráz celému zbytku utkání. Kluci se snažili něco s výsledkem udělat, ale domácí hráli v pohodě a nedovolili nám vůbec hrát. Výsledek je asi krutý, ale Most vyhrál zaslouženě,“ konstatoval.

Bilance v novém roce tak není pro Děčín moc pozitivní. Tři zápasy, jedno vítězství, ale hlavně 18 inkasovaných branek. Defenzivní činnost teď děčínské hokejisty hodně trápí.

„Zápasy v novém roce nám ukázaly, že máme hodně mladé a nezkušené mužstvo. Jediné, co po hráčích chceme je, aby každý den na tréninku makali že všech sil a aby se chtěli zlepšovat. Je na nás trenérech a těch starších hráčích abychom je uklidnili a dali pár rad. To, že někdo udělá v zápase chybu, není vždy úplně na škodu. Pokud hráč maká na doraz, snaží se dělat věci z tréninku a poučí se z vlastních chyb, tak je na dobré cestě se zlepšovat a o to nám při výchově mladých hráčů jde,“ zdůraznil.

A právě děčínská defenziva je hodně mladá a nezkušená. „ Vždyť tři že šesti obránců jsou ještě věkem junioři. Děčín si nemůže dovolit jít cestou Vrchlabí a i jiných týmů a nakoupit hráče. Na to prostě nemáme. My chceme jít cestou výchovy vlastních hráčů,“ dodal na závěr.

Mostečtí Lvi – HC Děčín 8:2 (4:0, 2:0, 2:2)

Statistiky: 10. Drašar (Kýhos, Kuncl), 15. Řehoř (Mical), 16. Bakrlík (Havlůj), 17. Drašar (Řehoř), 24. Nedrda (Smolka), 38. Mical (Řehoř), 46. Bakrlík (Havlůj, Urbánek), 49. Polák (Kuncl, Smolka) – 54. Sýkora (Černohorský, Zajan), 56. Dörner (Kuchynka).

Rozhodčí: Místecký – Toman, Janíček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0.

HC Děčín: Lavinger (Pošusta) – Loukota, Mareš, Kaltenböck, Černohorský, Zdvořáček, Tůma – Oliverius, Petráš, Fojt – Smola, Chovanec, Zajan – Dörner, Volráb, Sýkora – Faigl, Kuchynka.