Dva týdny přípravy na ledě mají za sebou děčínští hokejisté, které na lavičce vede duo Michal Oliverius – Jan Havlíček. Medvědi sehráli první přátelský zápas, když v Ústí nad Labem podlehli Lvům z Mostu 4:8.

Hokejisté Děčína (modré dresy) podlehli Mostu 4:8. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

„Most je kvalitní soupeř, věděli jsme, co nás čeká. Přesně se to potvrdilo. Mají strašně kvalitní útok a bohužel dokázali potrestat naše chyby. Někdy byly hodně naivní. Doplatili jsme také na malý důraz kolem naší branky. Je to příprava, nic z toho úplně neděláme, ale na druhou stranu dostat osm gólů je prostě moc. Co se týče naší obrany, bude potřeba na ní docela dost zamakat. Takhle v sezóně hrát nemůžeme, ale do začátku je pořád dost času,“ zhodnotil vše děčínský kouč Michal Oliverius.