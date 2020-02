Málo hráčů. To je aktuální problém děčínských hokejistů. Na ledě poslední Bíliny musel dokonce do obrany naskočit trenér a manažer klubu Jan Havlíček, poslední minutu zase odchytal sekretář klubu Martin Pošusta.

Medvědi to ale zvládli, Draky porazili 7:2. Hattrickem se blýskl kapitán Oliverius.

„Odehráli jsme velmi dobré utkání. Byla tam vidět i trochu nervozita, odskakovaly nám puky, přihrávky byly občas nepřesné, ale pomohl nám první gól. A dál jsme s postupujícím časem hráli lépe a lépe. Odehráli jsme to jen na pět obránců a do třetího útoku jsme doslova postavili co má ruce a nohy. Dokonce musel hrát i trenér Honza Havlíček,“ vzpomínal už s úsměvem trenér HC Děčín Jaroslav Hašek.

POMOHLY PŘESILOVKY

Hosté zápas zlomili v poslední třetině, kterou vyhráli 4:0. Třemi body v této fázi zápasu přispěl Oliverius. „Všichni zaslouží pochvalu za to, jak utkání zvládli. Konečně jsme si pomohli i v přesilovkách, kdy jsme ve třetí třetině využili výhodu pěti proti třem a chvilku poté ještě pokračující přesilovku pět na čtyři. Odskočili jsme soupeři o tři branky. Tam se utkání definitivně zlomilo. Do posledních dvou minut jsme tak mohli nasadit i trenéra brankářů Martina Pošustu, který byl na utkání jako náhradní brankář a kryl záda Lukášovi Lavingerovi,“ připomněl Hašek další zajímavé jméno, které se objevilo na ledě.

Medvědi se tak vrátili na čtvrté místo tabulky, kde se pohybovali dlouho část sezóny. Jejich trable s úzkým kádrem ale nekončí. „V utkání chyběli Fojt, Chovanec, Kuchynka, Brňák, Dorner, nebo Mareš. Navíc pro zranění v utkání s Bílinou nedohrál Zajan, který má nastřelenou nohu a Faigl, kde je podezření na otřes mozku.

Další zápas čeká na Medvědy v sobotu 8. února, kdy se v Děčíně představí od 18 hodin aktuálně druhý Dvůr Králové. .



HC Draci Bílina – HC Děčín 2:7 (1:2, 1:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 8. Ťjurin (Zdeněk, Běhula), 29. Procházka (Zdeněk, Šimeček) – 3. Sýkora (Balcar, Zajan), 17. Sýkora (Volráb, Zicho), 27. Oliverius (Kaltenböck, Faigl), 45. Oliverius (Zdvořáček), 46. Volráb (Balcar, Loukota), 52. Smola (Oliverius, Balcar), 57. Oliverius



Rozhodčí: Škrobák – Janíček, Sýkora. Vyloučení: 8:8, navíc Šmejc (B) a Havlíček (D) 10 min. Využití: 1:2. Diváci: 152.



Bílina: Štěpánek (52. Štěpka) – Jarý, Kučera, Kolíček, Petržílka, Běhula, Brzek, Pokorný – Urban, Zdeněk, Procházka, Kobes, Fábry, Mašek, Šmejc, Ťjurin, Šimeček, Lomovskij, Tupý, Dubrovin.



Děčín: Lavinger (59. Pošusta) – Loukota, Zdvořáček, Kaltenböck, Zicho, Balcar, Tůma – Sýkora, Hruška, Volráb, Oliverius, Faigl, Havlíček, Zajan, Smola.