Děčín se naopak trápí. Bota ho hodně tlačí v koncovce, se třemi body je až předposlední.

„Konečně jsme hráli týmově. Nikdo to nebral sám na sebe jako v předchozích dvou prohraných zápasech, ale hráli jsme všichni společně. Doma jsme dali Dvoru tři góly, pak si chtěl každý dál sám gól a nebránilo se. A skončilo to naší prohrou. Tentokrát jsme si řekli, že hrajeme všichni spolu, všichni budeme pořádně bránit a branky přijdou. A taky přišly, to se potvrdilo. Výborně nám zachytal náš brankář. Od první minuty jsme si šli za vítězstvím. Body zvenku jsou o to cennější,“ pochvaloval si Tomáš Plíhal, hrající trenér Jablonce.

Nálada v děčínské kabině je pochmurná. Medvědi dali v pěti zápasech pouhých devět branek a zapsali čtvrtou porážku v řadě. „Zápas se mi hodnotí špatně. Trápí nás koncovka, to se proti Jablonci naplno projevilo. Netlačíme se tolik do brány, málo střílíme. Utkání se nám vůbec nepovedlo,“ kroutil hlavou Jan Havlíček, manažer HC Děčín.

Jablonec přežil i pět domácích přesilovek. I tady se projevila děčínská neschopnost střílet góly. „Všechno vychází z tréninku, musíme tam přidat. Navíc nás trápí individuální chyby na rozehrávce. Vymýšlíme tam složité přihrávky,“ konstatoval Havlíček. Trenér Vladimír Kýhos si může na lavičce ukroutit hlavu. „Proti Jablonci jsme hráli vyloženě špatně. V předešlých zápasech jsme dvakrát prohráli pouze o gól. V sobotu to ale bylo jednoznačné,“ dodal.

„Další utkání hrajeme ve středu zase venku, v Hronově, půjdeme za výhrou stejným způsobem,“ uzavřel vše Plíhal. Další pokračování druhé ligy je na programu ve středu. Jablonec hraje od 18 hodin v Hronově, Děčín čeká v ten samý čaj těžký zápas na ledě prvního Mostu.

HC Děčín – HC Vlci Jablonec 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Nevyhoštěný (Folda), 13. Folda, 24. Folda (Nevyhoštěný), 46. Kapička (Abraham, Brokeš), 59. Nevyhoštěný (Folda).

R: Valda – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 1:5. Bez využití: Diváci: 270.

HC Děčín: Lavinger (Skokan) – Mareš, Stuchlý, Kaltenböck, Loukota, Arnold, V. Tůma – Janoušek, Horák, Fojt – Petráš, Faigl, Sýkora – Zajan, Smola, Volráb – Harkabus.

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Lank) – Had, Abraham, Mrkvička, Pavlů, Tržický, Bitman, Charvát, Kulda – Nevyhoštěný, Brokeš, Plíhal – Jursa, Homolka, Kapička – Jakubec, Folda, Hric – Hájek, Kačírek.