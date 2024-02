Skoro sedm stovek diváků vidělo bojovný výkon děčínských hokejistů proti aktuálnímu lídrovi západní nadstavbové skupiny druhé ligy. Snaha nestačila, chomutovští Piráti vyhráli 6:3. Děčín tak natáhl sérii porážek, padl popáté v řadě.

Děčínští hokejisté doma podlehli Pirátům z Chomutova 3:6. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

Do utkání, které se hrálo netradičně už od 15 hodin, přitom lépe vstoupili děčínští Medvědi. Jejich velké šance zlikvidoval brankář Běhula, střelu Davida Tůmy zastavila horní tyč. To už ale Chomutov vedl, první gól po šťastné akci obstaral Zajíčel.

„Byl to podle mě vyrovnaný zápas, ale v konečném zúčtování vyhrál Chomutov zaslouženě. My jsme do zápasu vstoupili dobře, bohužel jsme ale naše šance neproměnili. To je kámen úrazu, v posledních zápasech se nám prostě nedaří střelecky, na každý gól se hodně nadřeme,“ pokrčil rameny David Švagrovský, trenér HC Děčín.

Utkání se definitivně zlomilo ve třetí třetině, Piráti během pěti minut dali tři branky, dostali se do vedení 5:1 a vítězství si pohlídali. „Ta chomutovská síla směrem do ofenzivy, ale i do obrany, je prostě obrovská. Kvalita soupeře je prostě na jiném levelu. Já ale musím kluky pochválit, utkání odmakali. Přesně v tomhle duchu, s takovým nasazením a emocemi musíme jít do zápasu proti Ústí nad Labem. Věřím, že pokud budeme pracovití, tak zlomíme tu menší střeleckou deku a začne nám to tam zase padat,“ dodal Švagrovský.

Zatím Děčín klesl v elitní nadstavbové skupině na šesté místo, Chomutov se drží stále v čele tabulky. „Začátek se nám nepovedl. Pomohl nám první gól, od jehož vstřelení jsme měli zápas pod kontrolou. Opět jsme strádali v koncovce, mohli jsme dát těch gólů víc, naopak jsme tři góly úplně zbytečně inkasovali, stejně jako jsme se nechali zbytečně vylučovat," zhodnotil vše Petr Martínek, kouč Chomutova.

HC Děčín - Piráti Chomutov 3:6 (0:1, 0:1, 3:4)

Branky a nahrávky: 45. D. Tůma (Brož, Jursa), 49. Nezbeda (TS), 60. Smola (D. Tůma, Brož) - 9. Zajíček (T. Svoboda, Hübl), 29. M. Tůma (Hübl, Eret), 43. Eret (M. Tůma, Hübl), 45. Zajíček (Eliáš, Kostourek), 49. Zajíček (Hübl, T. Svoboda), 54. T. Svoboda (Hübl).

R: Battěk - Goltsch, Motl. Vyloučení: 8:7. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci: 662.

HC Děčín: Lavinger (45. Horák) – Brož, Bartoň, Kučera, Zedek, Tomšík, Petrásek, Loukota – D. Tůma, Nezbeda, Jursa – Smola, J. Tůma, Macek – Parshakov, Černý, Chovanec – Nowák, Hruška