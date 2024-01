Děčínští hokejisté hlásí první porážku v nadstavbě. Na ledě Příbrami bohužel hodně chybovali a odjeli s porážkou 5:8.

Reportáž z utkání HC Příbram - HC Děčín. | Video: Zprávy Příbram

Medvědi prohrávali už po jedenácti vteřinách, ve druhé třetině ale dokázali vyrovnat na 3:3. Jenže Příbram jim ani jednou nedovolila jít do vedení. Do poslední části hry šli domácí za vedení 6:4, které už nepustili.

„Dnes jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale nedaří se nám zatím snížit množství obdržených gólů a počet vyloučení, budeme na tom muset ještě zapracovat," uvedl k první polovině zápasu trenér HC Příbram Radek Bělohlav.

Tůma o synkovi, další kariéře a svých začátcích. Návrat do Děčín si pochvaluje

„Nejsme moc spokojení s výkonem. Myslím si, že se zápas rozhodoval v předbrankovém prostoru, kde jsme byli neskutečně nedůrazní a Příbrami jsme takhle darovali čtyři góly. To je soupeř, který na tom má postavenou útočnou hru a naším nedůrazem jsme jim to udělali extrémně jednoduché. Z toho se musíme rychle poučit, protože další zápasy budou v tomhle směru hodně podobné a takové chyby dělat nemůžeme. Kredit klukům, že jsme se do zápasu dokázali vrátit. Zase ukázali charakter. Ačkoliv byl stav nepříznivý a hrálo to proti nám, tak jsme byli schopní se do toho vrátit. Ve finále pak ale uděláme dvě tři chyby, které nás stojí body. Je potřeba se z toho honem rychle poučit a připravit se na Letňany, které nás čekají ve středu," řekl jasně David Švagrovský, trenér HC Děčín.

„Druhá část zápasu byla za nás velmi dobře odehraná a musím kluky pochválit za bojovný výkon. Soupeři jsme moc příležitostí na zdramatizování utkání nedali a opět se nám dařilo proměňovat důležité šance, zejména pak Matěj Kolda se dneska nedal zastavit, čtyři góly a jedna asistence se nevidí každý den… " dodal Bělohlav.

HC Příbram – HC Děčín 8:5 (3:1, 3:3, 2:1)

Branky a asistence: 1. Kafka (Kolda, Gengel), 7. L. Bednařík (Hasman, Patzelt), 19. Kolda (Hasman, Josefus), 28. Kolda (Gengel, Krejčí), 32. Kolda (Kafka, Jelínek), 36. Josefus, 50. Kolda (Kafka, L. Bednařík), 57. Hasman (Josefus, Jelínek) – 10. Jursa (Smola), 21. D. Tůma (Brož, Faigl), 23. Jouza (D. Tůma, Faigl), 33. Smola (J. Tůma, Zedek), 60. Chovanec (Starý)

Sestava Děčína: Horák (Skokan) – Bartoň, Brož (A), Loukota, Zedek, Hercík, Starý, Petrásek – D. Tůma (A), Faigl (C), Jouza – Smola, J. Tůma, Jursa – Nowák, Parshakov, Chovanec – P. Hruška.

Tabulka nadstavby: 1. Chomutov 75 (144:61), 2. Tábor 75 (131:54), 3. Příbram 70 (145:92), 4. HC Děčín 56 (131:107), 5. Letňany 55 (117:78), 6. Vrchlabí 51 (111:85), 7. Mostečtí Lvi 47 (112:112), 8. Ústí nad Labem 36 (108:120).