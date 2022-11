Diváci můžou do hlediště bez placení

Turnaj tří zemi ženských hokejových reprezentací do 18 let se bude na teplickém zimním stadionu konat od úterý do neděle, každý den se fanoušci můžou těšit na jeden zápas. „Jsme moc rádi, že se nám podařilo po třech letech, kdy tu byly mužské devatenáctky Česka a Finska, opět přitáhnout hokejovou reprezentaci do Teplic. Těšíme se, že uvidíme hokej na té nejvyšší úrovni. Doufám, že se na zápasy budou chodit dívat naše děti v hojném počtu a že vytvoří skvělou diváckou kulisu. Velké poděkování patří vedení města Teplice a Sportarény za to, že se chopili šance akci uspořádat," pochvaluje si Martin Cimrman, šéf HC Teplice Huskies a zároveň asistent u českého výběru žen do 18 let. Program turnaje: Česko - Finsko (úterý 17), Finsko - Japonsko (středa 17), Japonsko - Česko (čtvrtek 17), Finsko - Česko (pátek 17), Japonsko - Finsko (sobota 10.45), Česko - Japonsko (neděle 11). „Měli bychom být favority. Finky budou výborné, ale i Japonky se za poslední dobu zlepšily. Určitě to budou zajímavé zápasy," slibuje Cimrman. Diváci můžou do hlediště bez placení vstupného.

Hokejistky Japonska jsou usměvavé, na své okolí působí jako sluníčka. Do města ale příliš nevyráží. „Jsme hlavně na hotelu. Tréninky, hotel, odpočinek, jídlo, spánek, pořád dokola," prozradila šestnáctiletá Sophia Odermatt, jedna z nejlepších hokejistek výběru, který do lázeňského města dorazil. Její maminka je Švýcarka, Sophia se ale narodila v Japonsku. V současné době hraje v Kanadě, konkrétně v Ontariu. Jak se jí líbí v Teplicích? „Zimák je malý, ale pěkný. Těším se, až na něm nastoupíme k zápasům. Čekají nás domácí Češky a Finky, budou to těžké zápasy, prověří nás."

Byli jste v Litvínově na Podkrušnohorském derby? Najděte se na fotkách!

Japonsko postoupilo do elitní skupiny mistrovství světa, v lednu příštího roku je tak čeká boj s top týmy. „Povedlo se nám postoupit, ten turnaj se hrál v Maďarsku. Byla na něm půlka týmu, který je teď v České republice. Víme, že to pro nás bude výzva, ale chceme se mezi nejlepšími celky udržet," hlásí Ito.

Když se probírá úspěch českého hokeje v Naganu, s úsměvem se omlouvá, že si nic nepamatuje. „Vím, co Nagano pro Českou republiku znamená, ale nechtějte po mně nějaká jména a tak. Jágra ale zná u nás každý. Tady máme pár holek z Nagana, hráčky ale neví, co se tehdy stalo. Vždyť některým je šestnáct, sedmnáct, mají jiný svět."